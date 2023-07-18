Ливни с грозами в Подмосковье не вызвали перебоев с подачей электричества

Фото: МинЖКХ МО
В Московской области не зафиксировали массовых отключений электричества из-за непогоды. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подмосковного Минэнерго.
«Аварийные бригады энергетиков работают в штатном режиме. В результате обрушившегося на регион циклона не зафиксировано массовых отключений электроэнергии», – отметил собеседник агентства.Ранее в Главном управлении МЧС по Московской области информировали, что в Подмосковье с 13 часов 18 июля до 11 часов 19 июля ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, возможен град. Помимо этого, синоптики прогнозировали усиление ветра до 17-20 м/с.
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