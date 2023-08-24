«ЛизаАлерт»: Основателя группы «Алиса» Шаталина нашли живым

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Пропавший в Санкт-Петербурге основатель и бывший гитарист рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин найден живым. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Питер».
Родственники попросили не разглашать информацию о том, где был найден музыкант, и по какой причине он пропал.
Ранее сообщалось, что 63-летний Шаталин ушёл из дома 22 августа и не вернулся. Искать его начали только сегодня, 24 августа.
Андрей Шаталин – советский и российский гитарист, клавишник, автор песен. Вместе с товарищами он создал музыкальную рок-группу «Алиса, доктор Кинчев и другие», название которой впоследствии сократилось до одного слова. Он покинул созданный коллектив в 2003 году.
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Анастасия Чинкова