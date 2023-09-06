Лодка с людьми перевернулась в канале имени Москвы

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По словам очевидцев, в канале имени Москвы перевернулась лодка с людьми на борту. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошло около Северного речного вокзала. По предварительной информации, в лодке находилось 6 человек. Со слов очевидцев, после происшествия никто не выплыл на поверхность. По данным свидетеля «360», у одного человека получилось выплыть на берег.
На место ЧП выехали спасательная бригада и скорая помощь. Информация утоняется.
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Инцидент произошло около Северного речного вокзала. По предварительной информации, в лодке находилось 6 человек. Со слов очевидцев, после происшествия никто не выплыл на поверхность. По данным свидетеля «360», у одного человека получилось выплыть на берег.
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Алина Юрчак