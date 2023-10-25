МАГАТЭ сообщило о мощных взрывах в районе Хмельницкой АЭС на Украине

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о двух мощных взрывах, прогремевших в районе Хмельницкой атомной электростанции.
Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэля Гросси на официальном сайте организации.
Отмечается, что взрывом выбило окна в здании станции, а также привели к переходу на резервные источники двух её блоков из одиннадцати.
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«Этот инцидент еще раз подчеркивает крайне нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью в Украине, которая будет продолжаться до тех пор, пока продолжается эта трагическая война. Тот, как много окон было выбито, показывает, насколько близко был взрыв. В следующий раз нам может повезти не так», - прокомментировал ситуацию Гросси.
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Евгения Парфентьева