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Магазин вейпов и кальянов загорелся в районе станции метро Бауманская в Москве. Из одноэтажного здания на улице Ладожская валит густой чёрный дым. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что рядом с магазином находится кофейня. К месту происшествия едут экстренные службы.
Напомним, один человек погиб, ещё один пострадал во время возгорания на нефтерезервуаре в Коми. ЧП случилось на объекте в районе поселка Возей в Усинске. Возгорание вспыхнуло во время проведения огневых работ. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.
В МЧС России сообщили, что возгорание в Коми, которое возникло на выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре, откуда, по данным региональных властей, огонь перекинулся на соседний резервуар с нефтью, локализовано.
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Напомним, один человек погиб, ещё один пострадал во время возгорания на нефтерезервуаре в Коми. ЧП случилось на объекте в районе поселка Возей в Усинске. Возгорание вспыхнуло во время проведения огневых работ. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.
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Екатерина Коршунова