Махачкалинские школьники открыли стрельбу из травмата

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Сперва между подростками завязалась драка, после в ход пустили травматический пистолет. К счастью, в результате перестрелки никто не пострадал.
Ранее во дворе жилого дома в Москве дети нашли пистолет Макарова и начали играть в стрелялки. Пистолет был без магазина, что позволило избежать жертв. Правоохранители изъяли находку и отправили оружие на экспертизу.
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