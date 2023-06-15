Мальчик утонул в Бурятии

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Уточняется, что трагедия произошла вечером в среду, 14 июня, рядом с посёлком Итанца в Прибайкальском районе Бурятии. Трое мальчиков пришли к реке Кома, которая находится на окраине деревни, и по узкому мосту хотели перейти на другой берег. В результате один из них упал в воду и его унесло течением. На месте происшествия организовали поисковые работы, однако тело ребёнка не удалось найти. Поиски продолжатся сегодня.
Ранее «Радио 1» сообщало, что школьника из Свердловской области подозревают в прохождении обучения в целях осуществления терроризма, физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.