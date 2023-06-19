Мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки

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Сильный ветер сорвал покрытие детской площадки в Караганде и отшвырнул играющих там детей в стороны
В Караганде сильный ветер сорвал покрытие детской площадки и отшвырнул играющих там детей в стороны, передаёт Telegram-канал Mash.
Уточняется, что происшествие произошло в микрорайоне Голубые пруды в городе Караганда Казахстана. В сети появилось видео, на котором видно, как сильный ветер сорвал покрытие детской площадки, в результате чего, играющие там дети разлетелись в стороны.
Отмечается, что дети выжили, одного из них госпитализировали с многочисленными ссадинами и ушибами.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.
Уточняется, что происшествие произошло в микрорайоне Голубые пруды в городе Караганда Казахстана. В сети появилось видео, на котором видно, как сильный ветер сорвал покрытие детской площадки, в результате чего, играющие там дети разлетелись в стороны.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.
Яна Таёжная