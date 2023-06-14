Маленкий мальчик выпал из окна многоэтажки на Камчатке

Фото: istockphoto.com / Motortion
В городе Вилючинск Камчатского края из окна выпал ребёнок 2020 года рождения, его госпитализировали
Маленький мальчик выпал из окна многоквартирного дома на Камчатке, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу следственного комитета региона.
Уточняется, что происшествие произошло в городе Вилючинск Камчатского края. Из окна на втором этаже пятиэтажного дома выпал ребёнок 2020 года рождения. Мальчика госпитализировали с с различными травмами. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.
Уточняется, что происшествие произошло в городе Вилючинск Камчатского края. Из окна на втором этаже пятиэтажного дома выпал ребёнок 2020 года рождения. Мальчика госпитализировали с с различными травмами. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.
Яна Таёжная