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Маленький ребенок утонул в реке Ингода Забайкальского края

17 июля 2023, 04:47

Фото: iStock/DK Media

В Забайкальском крае маленький ребенок утонул в реке Ингода. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на региональное ГУ МВЧ.

«16 июля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю поступила информация о том, что на необорудованном месте для купания утонул ребенок 2021 года рождения», — цитирует издание текст сообщения.

Уточняется, что на место инцидента прибыли сотрудники МВД, спасатели и медики.

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#ребенок
#Забайкальский край
#река
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Baza: Минимум два человека погибли на Крымском мосту
17 июля 2023, 05:05

Фото: iStock/gutaper

В результате падения пролета Крымского моста погибли минимум два человека, еще один пострадал. Об этом пишет Телеграм-канал «Baza».
Подробности происшествия в настоящее время не уточняются.

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Аксенов: На Крымском мосту остановили движение из-за ЧП;

Маленький ребенок утонул в реке Ингода Забайкальского края;

В Иркутской области женщина из-за ревности избила битой школьницу.

#Крымский мост
#погибшие
#пострадавшие
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На Крымском мосту остановили движение из-за ЧП
17 июля 2023, 04:54

Фото: iStock/andreymuravin

Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Телеграм-канале.
Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и ответственных служб. Также туда выехал зампредседателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.

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Маленький ребенок утонул в реке Ингода Забайкальского края.
#Крымский мост
#ЧП
#Аксенов
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В Иркутской области женщина из-за ревности избила битой школьницу
17 июля 2023, 03:41

Фото: iStock/Rawf8

В селе Онот Черемховского района Иркутской области женщина напала на школьницу с бейсбольной битой. Избиение попало на видео, которое позже опубликовали в соцсетях, пишет Газета.ru.
В настоящее время ситуация взята под контроль правоохранителей, идет расследование. Полиция изучает видеозапись и обстоятельства инцидента.

Предварительно, причиной конфликта могла стать ревность женщины, подозревающей мужа в романе с пятнадцатилетней школьницей.

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#школьница
#ревность
#Иркутская область
#бита
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На Солнце произошли три мощные вспышки класса М
17 июля 2023, 02:47

Фото: iStock/vitacopS

В воскресенье, 16 июля, на Солнце произошли три мощные вспышки. Одну из них сопровождало нарушение радиосвязи, сообщает Институт прикладной геофизики им. академика Федорова.
«В 22:26 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — говорится в публикации на сайте института.

Вспышки М1.8 и М4.0 произошли в 18:08 и 20:46 соответственно.

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#Солнце
#вспышки
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В Саратовской области более 180 человек пострадали из-за подтопления
17 июля 2023, 01:08

Фото: iStock/kschulze

В Саратовской области из-за подтопления в селе Солянка Озинского района Саратовской области введен режим ЧС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства.
«Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены: вода вошла в дома. Пострадали 183 человека, 18 человек размещены в ПВР, два человека останутся в ПВР на ночлег», — говорится в публикации.

Уточняется, что подтопленными оказались улицы Чапаева, Молодежная и Садовая. На месте работают сотрудники спасательных служб.

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Мать найденного на северо-востоке Москвы младенца утверждает, что не бросала его.

#Саратовская область
#подтопление
#режим ЧС
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В Архангельске локализовали пожар на площади 1,5 тыс. кв. м
17 июля 2023, 00:50

Фото: iStock/TonyFuse

В Архангельске локализовали крупный пожар на площади 1,5 тыс. кв. метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
В ведомстве ранее сообщили, что на улице Адмирала Кузнецова на площади 1 тыс. кв. метров загорелись деревянные сараи и многоквартирный дом. Спустя некоторое время площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв. метров.

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#пожар
#Архангельск
#МЧС
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Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена
16 июля 2023, 23:05

Фото: iStock/Yaslex

В воскресенье, 16 июля, вечером Керченская паромная переправа приостановила работу. Об этом сообщили в Телеграм-канале ГУМЧС России по Крыму.
«По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в публикации.

Причина остановки работы переправы при этом не указывается.

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#Керченская переправа
#работа
#МЧС
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Мать найденного на северо-востоке Москвы младенца утверждает, что не бросала его
16 июля 2023, 20:12

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Найдена мать брошенного на северо-востоке Москвы годовалого младенца. Об этом сообщает столичная прокуратура в своём Telegram-канале.
24-летняя девушка утверждает, что не бросала ребёнка, он случайно выпал из окна четвёртого этажа, пока она спала. Под домом младенца и обнаружили прохожие.

В настоящее время слова матери проверяются на достоверность. Младенец до сих пор пребывает в больнице.

Ранее сообщалось, что в Ростокино на газоне прохожие обнаружили годовалого младенца, который лежал в одном подгузнике на пелёнке. Никаких повреждений при первичном осмотре обнаружено не было, для более детального обследования ребёнка отправили в больницу.

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В Москве около детской площадки обнаружили предмет, похожий на гранату

В Казани собака напала на ребёнка, гулявшего во дворе
#происшествия
#Москва
#младенец
#прокуратура
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В Москве около детской площадки обнаружили предмет, похожий на гранату
16 июля 2023, 18:42

Фото: iStock/Dzurag

В поселении Первомайское в Новой Москве рядом с детской площадкой обнаружили предмет, напоминающий гранату. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Неопознанную находку нашли в СНТ «Верховье» в 20 метрах от жилого дома, рядом находится детская площадка. Предмет похож на гранату и имеет иностранные символы на корпусе.

В настоящее время двор оцеплен, работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы прохожие обнаружили брошенного годовалого ребёнка, который лежал на газоне около дома.

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