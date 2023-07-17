Маленький ребенок утонул в реке Ингода Забайкальского края;

Фото: iStock/DK Media
В Забайкальском крае маленький ребенок утонул в реке Ингода. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на региональное ГУ МВЧ.
«16 июля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю поступила информация о том, что на необорудованном месте для купания утонул ребенок 2021 года рождения», — цитирует издание текст сообщения.
Уточняется, что на место инцидента прибыли сотрудники МВД, спасатели и медики.
Читайте также:
В Иркутской области женщина из-за ревности избила битой школьницу;
На Солнце произошли три мощные вспышки класса М;
В Саратовской области более 180 человек пострадали из-за подтопления.
Диана Аванесян