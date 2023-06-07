Малькевич: Атаку на Каховскую ГЭС Запад будет использовать для эскалации конфликта

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Малькевич прокомментировал атаку на Каховскую ГЭС
Журналист, член Общественной Палаты РФ Александр Малькевич заявил, что ситуацию с подрывом Каховской ГЭС Запад обязательно будет использовать против России и для эскалации конфликта.
Он высказал мнение о том, что Запад уже, скорее всего сформировал план по давлению на нашу страну, спекулируя гуманитарно-экологической катастрофой. При этом, Малькевич считает, что не нужно акцентироваться на попытках достучаться до западных стран, демонстрируя им подлинные факты и указывая, где истина.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина умышленно разрушила Каховскую ГЭС, опасаясь наступления со стороны России. По его словам, ВСУ действительно пытаются наступать на некоторых участках линии соприкосновения. В ход уже пошло и западное вооружение, в том числе и танки Leopard. Пушилин уверен, что Украина специально устроила разрушение Каховской ГЭС, так как киевские власти решили, что вред от этого для России будет больше, чем для Украины.
«Террористическую атаку ВСУ на Каховскую ГЭС Запад обязательно будет использовать для эскалации конфликта. Уже вчера Шарль Мишель выступил с заявлением, посыл которого — во всём виновата Россия, это ужасная катастрофа, и даны ответы на все вопросы», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Малькевич.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина умышленно разрушила Каховскую ГЭС, опасаясь наступления со стороны России. По его словам, ВСУ действительно пытаются наступать на некоторых участках линии соприкосновения. В ход уже пошло и западное вооружение, в том числе и танки Leopard. Пушилин уверен, что Украина специально устроила разрушение Каховской ГЭС, так как киевские власти решили, что вред от этого для России будет больше, чем для Украины.
Мелисса Тимофеева