«Мама, я люблю тебя»: 12-летний мальчик попрощался с семьей, прежде чем его забрали ХАМАС

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Боевики ХАМАС забрали в плен 12-летнего израильского мальчика, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, семья Кальдерон жила в кибуце Нир Оз недалеко от сектора Газа, именно этот населенный пункт одним из первых пострадал от нападения ХАМАС.
При этом, в Тель-Авиве у Кальдерон есть родственница - Гая Кальдерон. Сразу после информации о нападении она позвонила родственникам из Нир Оз - 18-летнему Ротему, 16-летней Саар и 12-летнему Эрезу. Однако, они сказали Гае, что говорить не могут, поскольку должны вести себя тихо, чтобы не привлекать внимание.
Родственники Гаи успели написать в семейный чай, в их дом нагрянули боевики.
Позже боевики выложили видеоролик с Эрезом, его забрали в плен в сектор Газа. Отец же семейства, Саар и Ротем пропали без вести. В настоящий момент Гая пытается выяснить, что случилось с ее семьей.
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При этом, в Тель-Авиве у Кальдерон есть родственница - Гая Кальдерон. Сразу после информации о нападении она позвонила родственникам из Нир Оз - 18-летнему Ротему, 16-летней Саар и 12-летнему Эрезу. Однако, они сказали Гае, что говорить не могут, поскольку должны вести себя тихо, чтобы не привлекать внимание.
«Мама, я люблю тебя», - это последнее сообщение, которое пришло от родственников Гаи из Нир Оз. Его успела отправить Саар.
Позже боевики выложили видеоролик с Эрезом, его забрали в плен в сектор Газа. Отец же семейства, Саар и Ротем пропали без вести. В настоящий момент Гая пытается выяснить, что случилось с ее семьей.
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Евгения Парфентьева