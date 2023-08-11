Маньяк-форточник пытался изнасиловать спящую женщину в Раменском

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В подмосковном Раменском маньяк-форточник пробрался в частный дом и пытался изнасиловать спящую женщину. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, мужчина проследил за 40-летней женщиной и около 5 утра пробрался к ней в дом в деревне Дурниха. Пострадавшая пыталась отбиться, тогда преступник применил силу и вновь попытался совершить половой акт.
Сообщается, что жертва смогла позвонить в полицию. По информации SHOT, был задержан 26-летний Буныоджон Маматкулов, который находился в России без регистрации.
Напомним, ранее в Приморском крае в селе Дальзаводское Хорольского района поток воды затянул в трубу двух братьев 10 и 12 лет, в результате чего дети погибли. Сообщается, что мальчики пропали днем 11 августа. Дети играли у обочины. Одного из мальчиков затянуло в водопропускную трубу потоком воды, которая разлилась в результате паводка. Второй ребенок поспешил на помощь, но тоже погиб.
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Сообщается, что жертва смогла позвонить в полицию. По информации SHOT, был задержан 26-летний Буныоджон Маматкулов, который находился в России без регистрации.
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Екатерина Коршунова