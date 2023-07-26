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Марат Касем покинул Латвию

Захарова: Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию
26 июля 2023, 08:38

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Шеф-редактор Sputnik Марат Касем покинул Латвию, где находился под арестом, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», - прокомментировала ситуацию Захарова.

Напомним, Касема арестовали в январе 2023 года за «нарушение санкций и шпионаж». В конце апреля его выпустили на свободу, однако, выдали предписание о запрете на выезд из страны.


При этом, как подчеркнула Захарова, было очевидно, что латвийцы «не оставят в покое» журналиста.

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#Захарова
#Касем
#Латвия
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В Новосибирской области в ДТП с грузовиками погиб человек
26 июля 2023, 08:50

Фото:istockphoto/Sergey Pakulin

В Новосибирской области 26 июля в аварию попали три грузовика. Один человек погиб в результате ДТП, двое получили травмы.
Водитель грузовика Shacman выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик Mercedes-Benz и Volvo. 

41-летний водитель Shacman скончался на месте. 42-летний водитель Mercedes-Benz и его пассажир получили травмы.
Сотрудники ГАИ занимаются ликвидацией последствий аварии. На месте работают следователи.
 
Организовано реверсивное движение.

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#Новосибирская область
#грузовик
#ДТП
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В Санкт-Петербурге обокрали посла РФ в Замбии
26 июля 2023, 08:33

Фото: istockphoto/blinow61

В Санкт-Петербурге у посла России в Замбии Азима Ярахмедова украли 400 тысяч рублей и документы, которые лежали в барсетке.
78.ru пишет, что инцидент случился в супермаркете «О'Кей» на Московском проспекте. В похищенной барсетке лежали документы и 400 тысяч рублей. Посол заметил пропажу и обратился в полицию.
 
Вором оказался 52-летний мужчина. Во время обыска в его доме обнаружили украденные деньги в рублях, долларах и барсетку.
 
Всё похищенное изъяли, а злоумышленник во всём признался.

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#Санкт-Петербург
#посол
#Замбия
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В Москве рабочий упал с моста
26 июля 2023, 08:06

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Рабочий упал с моста Северо-Восточной хорды в московском районе Соколиная гора.
360tv пишет, что трагедия случилась в районе Соколиная гора. Рабочий упал с моста. Мужчина погиб.

Ранее гражданин Намибии скончался от удара током на стройке в деревне Раздоры Красногорского городского округа Подмосковья.

Рабочий спустился на минус первый этаж здания, где скопилась вода после дождей, пишет «Московский Комсомолец». Мужчина включил прожектор в розетку и его ударило током. Он отработал на стройке всего 3 дня.

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#Москва
#рабочий
#мост
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В Краснодарском крае горит склад винзавода
МЧС: 900 квадратных метров склада винзавода горит в Краснодарском крае
26 июля 2023, 07:29

Фото: iStock/Distortion Media

В Краснодарском крае загорелся склад винзавода, сообщает МЧС по региону в своем Telegram-канале.
«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на складе винзавода в Краснодарском крае. Горит склад готовой продукции в Темрюкском районе. Площадь тушения составляет 900 квадратных метров», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.  

В МЧС отметили, что огонь очень быстро распространился по этажам здания из-за высокой горючести содержимого. В тушении пожара задействованы 65 специалистов и 17 единиц техники.  

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.  

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#Краснодарский край
#Винзавод
#Пожар
#МЧС
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Десятилетний сын военного отбился от рецидивиста с ножом
В Новосибирске сын участника СВО самостоятельно отбился от взрослого мужчины с ножом
26 июля 2023, 07:06

Фото: iStock/BrianAJackson

В Новосибирске предъявили обвинение 40-летнему рецидивисту, который напал с ножом на школьника, пишет NGS.RU.
7 апреля 2023 года 10-летний мальчик прогуливался с друзьями возле школы. В какой-то момент они заметили, что за ними внимательно наблюдает взрослый мужчина. Он подошел к компании друзей, повалил одного из них на землю и замахнулся ножом. Однако, преступник, видимо, не ожидал, что десятилетний мальчик окажет ему сопротивление.  

Мальчик схватил палку, начал бить ей мужчину, и пинать его ногами. Когда преступник, в шоке, отшатнулся, то мальчик улучил момент, вскочил и побежал обратно в школу.  

Ребенок рассказал обо всем матери, которая и написала заявление в полицию. Позже выяснилось, что отец храброго мальчика сейчас служит на СВО.  

Силовики схватили 40-летнего местного жителя, который, по словам автора статьи, полжизни провел в местах лишения свободы. На него возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Разбой».  

Следующее заседание суда назначено на 10 августа. 

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#Новосибирск
#Школьник
#Рецидивист
#СВО
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На Сахалине уборщица пойдет под суд за кражу двух млн со счета школы
На Сахалине бухгалтер-уборщица пойдет под суд за кражу двух млн со счета школы
26 июля 2023, 06:48

Фото: iStock/Zolnierek

В Южно-Сахалинске завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего бухгалтера средней общеобразовательной школы. Об этом пишет RG.RU.
40-летнюю женщину, работающую в школе с 2016 года, обвиняют в краже более 2 млн. руб. со счета образовательного учреждения. Согласно проведенной в 2021 году проверке, ранее она была судима за имущественные преступления.

При этом директор школы оформила обвиняемую уборщицей фиктивно, хотя на деле она выполняла функции бухгалтера.

«Этим она воспользовалась в корыстных целях — стала похищать денежные средства с банковского лицевого счета организации, создавая ложные платежные поручения на приобретение моющих средств, хозяйственных товаров, строительных материалов, канцелярских принадлежностей», — цитирует издание сообщение областного УМВД.

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The Thaiger: Мужчина надел стальное кольцо на половой орган и не смог его снять

В Приморье четыре ребенка попали в больницу с признаками отравления горючим

В Иркутсткой области два человека погибли в ДТП с тягачом

#Сахалин
#школа
#уборщица
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The Thaiger: Мужчина надел стальное кольцо на половой орган и не смог его снять
The Thaiger: В Таиланде мужчина надел стальное кольцо на пенис и не смог его снять
26 июля 2023, 06:23

Фото: iStock/Korrawin

В Тайланде швейцарец по имени Урс надел на пенис стальное кольцо и не смог его снять. Об этом пишет The Thaiger.
52-летний мужчина обратился в больницу с жалобами на боль. Врачам пришлось использовать инструмент для резки металла, чтобы разрезать кольцо диаметром около шесть сантиметров. В ходе двухчасовой операции кольцо удалось аккуратно разрезать и снять его с полового органа.

Швейцарец не рассказал, зачем надел на пенис металлический пенис. По мнению спасателей, Урс таким образом хотел разнообразить свою сексуальную жизнь. 

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#Тайланд
#пенис
#кольцо
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В Приморье четыре ребенка попали в больницу с признаками отравления горючим
Минздрав Приморья: четыре ребенка попали в больницу с признаками отравления горючим
26 июля 2023, 06:08

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Приморском крае за последние две недели в медицинские учреждения обратились четыре ребенка с симптомами отравления нефтепродуктами или жидкостью для розжига, сообщили пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав региона. Трое из них продолжают лечение в больницах Владивостока, и их состояние оценивается как средней степени тяжести.
«В последние две недели мы приняли четверых детей с признаками отравления нефтепродуктами или жидкостью для розжига. Одному из маленьких пациентов был проведен желудочный смыв и он был выписан для дальнейшего амбулаторного лечения. Трое других детей находятся в владивостокских больницах со средней степенью тяжести состояния», — отметили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе также подчеркнули, что такие вещества, попадая в организм, могут вызвать рвоту, общую интоксикацию и тяжелые повреждения. Попытки самостоятельно вызвать рвоту или промыть желудок могут привести к травмам дыхательных путей и попаданию яда в легкие.

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#дети
#отравления
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В Иркутсткой области два человека погибли в ДТП с тягачом
В Иркутской области пьяный водитель тягача устроил ДТП с двумя погибшими
26 июля 2023, 04:38

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Межмуниципальный отдел МВД РФ устанавливает обстоятельства ДТП с двумя погибшими. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ главного управления МВД РФ.
«Дорожный инцидент произошел сегодня около двух часов ночи на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в районе 1,725 км Аларского района вблизи кафе «Байкал», — цитирует издание сообщение ведомства.

В МВД уточнили, что 40-летний водитель тягача Sitrak столкнулся с автомобилем Haval Jolion, остановившимся на красный сигнал светофора. После этого Haval Jolion выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем с прицепом.

В результате дорожного происшествия 60-летняя женщина-пассажир и водитель погибли. Согласно результатам экспертизы, водитель тягача был пьян.

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