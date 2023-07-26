Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Шеф-редактор Sputnik Марат Касем покинул Латвию, где находился под арестом, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», - прокомментировала ситуацию Захарова.Напомним, Касема арестовали в январе 2023 года за «нарушение санкций и шпионаж». В конце апреля его выпустили на свободу, однако, выдали предписание о запрете на выезд из страны.
Читайте также:
В Новосибирске сын участника СВО самостоятельно отбился от взрослого мужчины с ножом
Забытый труп пожилой женщины 20 дней разлагался в квартире Петергофа
В Санкт-Петербурге взрослый мужчина напоил школьницу, а затем изнасиловал
Евгения Парфентьева