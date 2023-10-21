Маргарита Симоньян: у оператора RT в Газе погибли 12 членов семьи

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Оператор российского телеканала RT Халед Эльдерра потерял cразу 12 членов семьи в результате израильских обстрелов сектора Газа. Об этом в своём личном Telegram-канале сообщила главный редактор RT и медиакомпании «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
«У нашего оператора Халеда Эльдерры погибли 12 членов семьи после израильских обстрелов сектора Газа. Среди погибших — брат Халеда, две сестры, четыре племянника, тетя и двоюродные племянники. Две девочки (трех и пяти лет) остались без отца», — написала она, выразив соболезнования как самому оператору, так и всем его родственникам.Число россиян, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 20, сообщили ранее российские дипломаты. В то же время, в заложниках у ХАМАС могут находиться по меньшей мере двое граждан РФ, семеро россиян числятся пропавшими без вести.
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