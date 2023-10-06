Мария Арбатова назвала ахинеей сообщения о пропаже Кондулайнен

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Писательница, общественная деятельница и подруга актрисы Мария Арбатова заявила, что новости о пропаже актрисы Елены Кондулайнен являются чушью, и заверила, что с артисткой всё в порядке.
«Это абсолютная ахинея. С ней всё прекрасно. Она в полном порядке. Дело в том, что я с ней на связи, у неё есть телефон, который она даёт не всем. Поэтому не знаю, зачем люди устраивают такую панику. Сейчас артистка вплотную занимается своим здоровьем, а не светской жизнью, поэтому может не выходить на связь», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Арбатова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 65-летняя заслуженная артистка РФ Елена Кондулайнен пропала без вести в столице.
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