Mash: В Москве на Новом Арбате горит ресторан

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В центре Москвы загорелся пожар. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По информации канала, возгорание случилось в ресторане грузинской кухни «Генацвале», расположенном на Новом Арбате. Предположительно, загорелись жировые отложения в вытяжке.
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Диана Аванесян