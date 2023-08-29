Mash: 16-летняя фигуристка Горбачёва могла утонуть в Москве-реке

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Пропавшая фигуристка Алина Горбачёва могла утонуть в Москва-реке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Её вещи были найдены на Покровской набережной. В настоящее время туда направляется поисково-спасательная группа МЧС, которая обследует акваторию, и полиция.
Девушка пропала вчера вечером, об этом в полицию заявила её мать. Согласно данным с городских камер видеонаблюдения, после тренировки на «Чкалов Арене» она направилась в сторону парка, который расположен на одной из набережных Москвы. После этого её никто не видел. Уточняется, что накануне пропажи она поссорилась со своим тренером.
16-летняя Алина Горбачёва является чемпионкой России по фигурному катанию среди юниоров.
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Девушка пропала вчера вечером, об этом в полицию заявила её мать. Согласно данным с городских камер видеонаблюдения, после тренировки на «Чкалов Арене» она направилась в сторону парка, который расположен на одной из набережных Москвы. После этого её никто не видел. Уточняется, что накануне пропажи она поссорилась со своим тренером.
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Анастасия Чинкова