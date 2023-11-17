Mash: Десять офисных сотрудников едва не погибли от удушья в Подольске

Фото: iStock/Yury Karamanenko
В офисном центре Подольска десять сотрудников внезапно ощутили приступ удушья, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, работники фирмы по строительству и обслуживанию нефтегазовой отрасли внезапно ощутили стойкий запаха гари. У людей начала кружиться голова, а некоторые и вовсе стали задыхаться.
Выяснилось, что прямо под офисом располагается кафе с халяльной печью, которую начали коптить. Именно она едва не послужила причиной массовой трагедии.
К счастью, людям удалось вовремя выбраться из заполненного копотью помещения. В настоящий момент их осматривают врачи.
На месте происшествия работают экстренные службы.
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Выяснилось, что прямо под офисом располагается кафе с халяльной печью, которую начали коптить. Именно она едва не послужила причиной массовой трагедии.
На месте происшествия работают экстренные службы.
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Евгения Парфентьева