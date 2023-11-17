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Mash: Десять офисных сотрудников едва не погибли от удушья в Подольске

17 ноября 2023, 14:54
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В офисном центре Подольска десять сотрудников внезапно ощутили приступ удушья, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, работники фирмы по строительству и обслуживанию нефтегазовой отрасли внезапно ощутили стойкий запаха гари. У людей начала кружиться голова, а некоторые и вовсе стали задыхаться.

Выяснилось, что прямо под офисом располагается кафе с халяльной печью, которую начали коптить. Именно она едва не послужила причиной массовой трагедии.


К счастью, людям удалось вовремя выбраться из заполненного копотью помещения. В настоящий момент их осматривают врачи.

На месте происшествия работают экстренные службы.

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#подольск
#подмосковье
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В Воронеже посетитель бара бросил бомбу в работницу из-за плохого алкоголя
17 ноября 2023, 15:56

Фото: iStock/blinow61

Посетитель бара в Воронеже бросил бомбу в сторону работницы заведения из-за плохого качества алкоголя. Об этом РИА Новости сообщили в ГУМВД по региону.
Отмечается, что житель Воронежа пришёл в питейное заведение и заказал алкогольный напиток. Оставшись недовольным качеством спиртного, он решил отомстить за это работнице бара. Тогда он достал бомбу и бросил её в сторону девушки. Взрывное устройство сдетонировало и ранило женщину. Отмечается, что работница получила незначительные повреждения. 

Скрывшегося с места происшествия мужчину оперативно нашли сотрудники полиции и доставили в отделение, где он рассказал о причине содеянного. 

В настоящее время по факту инцидента проводится процессуальная проверка, а осколки взорвавшейся бомбы отправлены на экспертизу.

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#алкоголь
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#бомба
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Уральцу, после утечки газа в квартире которого погибли люди, вынесли приговор
17 ноября 2023, 15:41

Фото: iStock/Rawf8

Златоустовский городской суд вынес приговор мужчине, после утечки газа в квартире которого погибли пять человек, об этом сообщили в пресс-центр прокуратуры по региону.
По информации ведомства, мужчина установил у себя дома новую газовую колонку не проведя никаких необходимых проверок. В результате, в ноябре 2021 года в многоквартирном доме произошла утечка газа, пять человек погибли. Причиной тому стала эта самая неверно установленная колонка. 

Отмечается, что мужчина сдавал свою квартиру в аренду и сам в ней не жил.

На него было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Суд признал жителя Челябинской области виновным и приговорил его к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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Появились подробности смерти 16-летней девушки, чье тело нашли в парке
В крови умершей 16-летней школьницы из Каменска-Уральского обнаружили кофеин
17 ноября 2023, 15:33

Фото: istock / Bogdanhoda

В крови шестнадцатилетней школьницы из Каменска-Уральского (Свердловская область), которую нашли в августе мертвой, обнаружили кофеин.
Об этом рассказал отец погибшей Александр Ильиных изданию URA.RU.

«Экспертиза показала, что перед смертью она не принимала лекарства, наркотики или спиртное. В полости рта, желудке, печени и почках был обнаружен кофеин», — обхяснил отец. 
Ранее была версия, что она могла отравиться энергетиками. 

Напомним, тело девочки нашли в овраге в Каменске-Уральском. Подозреваемым стал Эдуард Голиков. Волонтеры смогли собрать видео, чтобы понять, как перемещалась девушка. Выяснилось, что мужчина ехал за ней. Он заявил, что не убивал ее, а только взял телефон, который позже закопал. 

Сейчас Голиков находится под арестом. Расследование инцидента продолжается.

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#смерть
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Стрельба в московском метро произошла из-за шаурмы
«112»: пенсионер начал стрелять в метро Москвы из-за шаурмы
17 ноября 2023, 15:23

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Стрельба в московском метро произошла из-за шаурмы. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что утром 17 ноября 75-летний пенсионер вступил в конфликт с продавцом ларька по продаже фастфуда неподалёку от станции метро «Рязанский проспект». После словесной перебранки мужчина ушёл, но вскоре вернулся с помповым ружьём «Бекас-3». Между мужчинами произошла драка, которая переместилась в вестибюль станции метро. Во время потасовки оружие выстрелило в потолок. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали пенсионера. В результате стрельбы никто не пострадал. 

В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. 

Ранее полиция сообщала, что у стрелка имеется разрешение на хранение оружия, а также удостоверение охранника. 

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#москва
#полиция
#уголовное пенсионер
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После смерти заключенных в СИЗО Екатеринбурга ворвался спецназ
17 ноября 2023, 15:14

Фото: istock / Maddie Red Photography

В Екатеринбурге спецназ провел обыск в СИЗО-1 после происшествия со смертью двух заключенных.

Как сообщает E1.ru, был проведен крайне жесткий обыск.

«Провели общий обыск максимально зверски, выкидывали личные вещи. С арестованных срывали одежду вплоть до трусов, их заставляли идти голыми по коридору», — рассказала изданию родственница одного из заключенных.
Кроме того, там также заметили несколько высокопоставленных работников ГУФСИН, приехавших с проверками.

Начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко заявил, что при обыске не было обнаружено нарушений законодательства РФ. Он заявил, что это рядовой событие и никто никого дубинками не избивал. 

Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержали 15-летнего парня, который готовил теракт в воинской части. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#рф
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В Югре мать избитого мальчика решила забрать заявление из полиции
17 ноября 2023, 14:49

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Мать избитого в Пыть-Яхе (ХМАО) школьника хочет забрать заявление из полиции. Возможно, мальчику нанесли побои не подростки.
Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. До этого сообщалось, что трое незнакомых подростков избили 12-летнего мальчика, который возвращался из магазина. Школьника госпитализировали, а правоохранители начали доследственную проверку. 

Ural Mash пишет, что на ребёнка напали из-за сдачи от покупки хлеба. Якобы его избили до сотрясения мозга и потери памяти. Но появилась версия, что это не результаты драки, а методы воспитания матери. 

«Он курил после магазина, она запах услышала, когда он вернулся, вот у него официально «амнезия» и развилась. Скорее всего, мать поэтому и хочет заявление забрать, так как ситуация приняла чересчур серьезный оборот. Но она его не заберет. Такого не бывает, процесс запущен», - заявил источник в правоохранительных органах. 
По официальной информации, у мальчика только побои, нет серьёзных травм головы, госпитализация не понадобилась. 

«Кое-где на записях видно, что он зажигалкой чиркает. Возможно, эта история была придумана, чтобы мать выгородить, ведь учителя в школе эти телесные в любом случае бы заметили, и вопросы были бы именно к матери. А с пацанами на видео он постоянно общается, эта версия не срастается тоже», –объяснил источник.
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#драка
#подростки
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«Прыгай»: Россиянин вышел из окна на чужую машину и отправился по делам
В Красном Селе мужчина выпрыгнул из окна на чужую машину и невозмутимо ушел
17 ноября 2023, 14:37

Фото: istock / photosaint

В петербургском Красном Селе мужчина вышел из она на чужую машину и как ни в чем не бывало пошел дальше по делам.
Как сообщает «Фонтанка», инцидент произошел на проспекте Ленина. Мужчина эффектно вышел из дома и оставил после себя огромную вмятину и разбитое стекло на крыше автомобиля. Как писали жители Красного Села в социальных сетях, ему кто-то кричал «прыгай», а когда тот прыгнул, за ним закрылось окно. Кто-то допустил, что так мужчина пытался сбежать от внезапно появившегося мужа своей пассии.

Владелец разбитого седана пытается найти загадочного красносельского «десантника». В полицию, по данным «Фонтанки», владелец пока не обращался.

Ранее в Минздраве Новосибирске сообщали, что чудом спасли мужчину, в голову которого воткнули вилы на 11 сантиметров. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#мужчина
#дома
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В Москве родители призывника избили сотрудника военкомата
17 ноября 2023, 14:30

Фото: iStock/globalmoments

Сотрудника столичного военкомата избили сотрудники призывника, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, всё произошло в военном комиссариате на улице Братиславской,14 в Люблино.

Будущих солдат запустили в здание согласно графику, однако, внезапно, двое неизвестных начали бешено ломиться в двери. Они объяснили, что не успели как следует проститься с сыном и дать ему денег в дорогу. 

Успокоить родителей вышел один из сотрудников, которого сразу же ударили по лицу. Мужчина упал, ударился головой о дверь и повредил руку. Сперва его госпитализировали, однако, позже отпустили лечиться дома.

В ситуации разбираются правоохранительные органы.

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#полиция
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Стала известна причина смерти бывшего участника группы «Би-2» Плявина
Бывший участник группы «Би-2» Плявин скончался от сердечной недостаточности
17 ноября 2023, 14:18

Фото: iStock/Soumen Hazra

Бывший участник группы «Би-2» Николай Плявин скончался от сердечной недостаточности, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, бездыханное тело бывшего клавишника обнаружил его сын 15 ноября. Музыкант скончался в своей съёмной квартире в Москве. При этом, мужчина заявил, что не разговаривал с отцом последние пять дней. 

По информации SHOT, 64-летний музыкант имел хронические проблемы с кровоснабжением сердца. Четыре года назад он перенёс инсульт, а последний год страдал от онкологии. К тому же, около месяца назад Плявин упал с электросамоката, что, по словам ​его близких, могло усугубить состояние музыканта.

​По заключению экспертов, причиной смерти клавишника стала сердечная недостаточность.

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