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Mash: экс-футболиста Савина проверят по факту дискредитации ВС РФ

14 сентября 2023, 10:46
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Бывшего футболиста, блогера Евгения «КраСаву» Савина снова проверят на дискредитацию вооружённых сил РФ за высказывания в интервью Ксении Собчак. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Блогер дал интервью журналистке Ксении Собчак в апреле этого года. В нём он критически высказывался о российской армии и самой стране.

В текущем году, а именно в феврале, Савин уже получал штраф в размере 50 тысяч рублей по тем же обвинениям. Если проверка вновь подтвердит факт дискредитации, бывшему футболисту может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.


Уточняется, что в настоящее время Савин вместе с семьёй проживает на Кипре. Он уехал из России сразу после объявления о начале спецоперации на Украине. В стране он руководит местным футбольным клубом.

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#россия
#футбол
#блогер
#обвинение
#интервью
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В Кургане при взрыве на заводе «Ростеха» пострадали два человека
В Кургане на заводе «Ростеха» прогремел взрыв
14 сентября 2023, 09:13

Фото: iStock/RamonCast

В Кургане на заводе «Ростеха», который производит военную технику, прогремел взрыв, пострадали два сотрудника предприятия. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, ЧП произошло 13 сентября во время сварочных работ, проводимых в цеху по сборке топливных баков для БМП Курганмашзавода. По предварительным данным, взрыв спровоцировали пары керосина. После произошел пожар, однако он был оперативно потушен сотрудниками предприятия.

Уточняется, что пострадали два сотрудника завода. 25-летний сборщик и 38-летний сварщик госпитализированы с ожогами. Причиной взрыва назвали нарушение техники безопасности. По данному факту проводится проверка.

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#предприятия
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В Саратове разгорелся мощный пожар после разгерметизации газопровода
14 сентября 2023, 07:47

Фото: iStock/Prathaan

В Саратове в районе поселка Красный октябрь разгорелся мощный пожар после разгерметизации газопровода Песчаный Умет - Сторожевка, огонь распространился уже на два гектара. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
«По сообщению диспетчера "Газпром трансгаз Саратов", произошла разгерметизация на газопроводе диаметром 1000 миллиметров - первая нитка газопровода Песчаный Умет-Сторожевка - с последующим горением», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что газоснабжение не предназначено для потребления населения. Огонь перекинулся на траву и распространился уже на два гектара. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Четыре пожарных расчета уже приступили к тушению огня.

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#газпром
#газоснабжение
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В Евпатории звучат взрывы
Baza: В Евпатории звучат взрывы
14 сентября 2023, 06:21

Фото: iStock/Victoria Koltsova

В Евпатории местные жители сообщают о взрывах. Об этом пишет Телеграм-канал ​Baza.
По информации канала, город атаковали несколько БПЛА, сработала система ПВО.

Официальная информация по поводу инцидента пока отсутствует.

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#бпла
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#информация
#пво
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В Индонезии самку орангутанга спасли из секс-рабства
Mirror: В Индонезии самку орангутанга спасли из секс-рабства
14 сентября 2023, 03:22

Фото: iStock/yurybirukov

В Индонезии обнаружили самку орангутанга, которую в течение нескольких лет подвергали насилию. Чтобы спасти животное из сексуального рабства, зоозащитникам пришлось привлечь полицию и военных, пишет Mirror.
В публикации говорится, что орангутанга по имени Пони долго держали в плену. Владелец привязывал обезьяну на цепь, брил и предоставлял мужчинам за деньги для сексуальных услуг. Зоозащитники множество раз пытались спасти Пони, однако хозяин не отпускал ее. Только после вмешательства военных и полиции орангутанг был спасён.

Обезьяну после освобождения доставили в центр реабилитации. Отмечается, что Пони находилась в состоянии отчуждения и не могла самостоятельно найти пищу. Сейчас она находится в вольере вместе с другими животными под присмотром специалистов. К Пони не допускают мужчин, потому что из-за прошлых травм их присутствие вызывает у нее нервное возбуждение.

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#полиция
#животные
#обезьяны
#индонезия
#секс
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Над Брянской областью за ночь сбито уже шесть дронов
14 сентября 2023, 02:22

Фото: iStock/dk_photos

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку массированной атаки беспилотными летательными аппаратами по территории Брянской области, где за ночь с 13 на 14 сентября было сбито уже шесть дронов. Об этом сообщают Минобороны РФ, а также Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».




Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#владимир путин
#операции
#сво
#всу
#минобороны
#рф
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«Зеркало недели»: В Херсоне произошли взрывы
14 сентября 2023, 01:30

Фото: iStock/Yevheniia Kudrova

В Херсоне, находящимся под контролем ВСУ, прогремели взрывы. Об этом сообщает «Зеркало недели».
«Херсон, местные паблики сообщают об очередных взрывах», — пишет украинское издание.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#херсон
#украина
#сво
#взрывы
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Минобороны: Над Брянской областью сбиты два украинских беспилотника
14 сентября 2023, 00:33

Фото: iStock/Sergafa

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были уничтожены российскими средствами ПВО в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Позднее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что это произошло над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом Брянской области соответственно.


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#брянская область
#бпла
#всу
#минобороны рф
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Минобороны сообщило об уничтожении очередных украинских БПЛА
13 сентября 2023, 23:30

Фото: iStock/Oleg_Elkov

В Минобороны РФ подтвердили, что российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотники над Белгородской и Брянской областями.
«Около 21.30 мск пресечена попытка Украины атаковать БПЛА самолетного типа  — дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области. Около 22.00 мск сбиты 2 беспилотника и над территорией Брянской области», — заявили в российском военном ведомстве.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что система противовоздушной обороны отразила атаки в Унечском районе (Брянская область), а также над селом Тулянка в Валуйском городском округе (Белгородская область). Разрушений и жертв нет, на месте работают экстренные службы.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.


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#бпла
#пво
#брянская область
#белгород
#минобороны рф
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Город Дерна в Ливии объявлен зоной бедствия после разрушительного наводнения
13 сентября 2023, 23:29

Фото: iStock/rarrarorro

Ливийский город Дерна в провинции Киренаика объявлен зоной бедствия, власти уже запросили международную помощь в ликвидации последствий обрушившегося на него наводнения. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее представитель парламента Ливии сообщил, что в Дерне погибло как минимум семь тысяч человек, а четверть города просто смыло с лица Земли.



Городские морги уже переполнены. По подсчетам чиновников местной администрации, пропавшими без вести числятся уже более десяти тысяч горожан. На улицах Дерны до сих пор остаются тысячи трупов, обломки зданий и мусор. Всё это попросту некому разбирать. Власти ожидают, что количество жертв стихии будет только увеличиваться.

В результате циклона «Даниэль» под водой оказались крупные города на побережье Ливии, а также десятки деревень и поселков. В стране объявлен трехдневный национальный траур.

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#гибель
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