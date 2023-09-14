Mash: экс-футболиста Савина проверят по факту дискредитации ВС РФ

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Бывшего футболиста, блогера Евгения «КраСаву» Савина снова проверят на дискредитацию вооружённых сил РФ за высказывания в интервью Ксении Собчак. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Блогер дал интервью журналистке Ксении Собчак в апреле этого года. В нём он критически высказывался о российской армии и самой стране.
В текущем году, а именно в феврале, Савин уже получал штраф в размере 50 тысяч рублей по тем же обвинениям. Если проверка вновь подтвердит факт дискредитации, бывшему футболисту может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.
Уточняется, что в настоящее время Савин вместе с семьёй проживает на Кипре. Он уехал из России сразу после объявления о начале спецоперации на Украине. В стране он руководит местным футбольным клубом.
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В текущем году, а именно в феврале, Савин уже получал штраф в размере 50 тысяч рублей по тем же обвинениям. Если проверка вновь подтвердит факт дискредитации, бывшему футболисту может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.
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Анастасия Чинкова