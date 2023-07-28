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Mash: Иркутянин расстрелял 17-летнего сына из травмата

28 июля 2023, 07:12

Фото: iStock/blinow61

Иркутянин расстрелял 17-летнего сына из травмата после того, как подросток замахнулся на него кочергой. Об этом пишет Телеграм-канал Babr Mash.

В публикации говорится, что молодой человек схватился за кочергу во время ссоры с 55-летним отцом. Мужчина в ответ достал травматическую «Вендетту» и несколько раз выстрелил в сына.

Иркутянин сам обратился в больницу с травмой кисти. В настоящее время мужчину задержали, а оружие изъяли. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#оружие
#мужчина
#иркутская область
#отец
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Осужденный бывший глава Курганского УФНС ранен в зоне СВО
Судимый за коррупцию бывший глава УФНС Кургана Рыжук ранен в зоне СВО
28 июля 2023, 07:33

Фото: iStock/Prostock-Studio

Бывший глава Курганской налоговой службы Владимир Рыжук, осужденный за коррупцию, получил ранение в зоне СВО, пишет URA.RU.
«Судимый за коррупцию бывший глава курганской налоговой Владимир Рыжук получил ранение на СВО, куда он отправился из колонии», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.  

В 2019 глава Рыжук был приговорен к 8,5 годам лишения свободы за растрату вверенного ему имущества и получение взятки в особо крупном размере. Позже, он предпочел пойти служить в зоне боевых действий, заключив контракт с ЧВК «Вагнер».  

По информации издания, Рыжука успешно вылечили, однако, где он находится сейчас – остается неизвестным.  

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#сво
#военные
#коррупция
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ТАСС: Замглавы ГУ ФСИН Приморья Бондаренко арестован по делу о мошенничестве
28 июля 2023, 06:55

Фото: iStock/Rafa_Jodar

В Приморском крае на два месяца арестован за превышение служебных полномочий и мошенничество замначальника ГУ ФСИН по региону Владислав Бондаренко, а также его подельники — предприниматели Версткины. Об этом 28 июля сообщает ТАСС.
Бондаренко обвиняют в превышении полномочий и пособничестве в мошенничестве (ч.5 ст. 33 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, занимая в период с июля 2018-го по апрель 2019 года пост замначальника одной из краевых исправительных колоний, мужчина «при помощи намеренно завышенных коммерческих предложений заключил договора с подконтрольными ему коммерческими фирмами».

В результате действий как его самого, так и его сообщников, предпринимателей Версткиных, которые также обвиняются в мошенничестве по ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, было заключено 2 контракта на поставку в колонию большой партии стеклянных банок на нужды исправительного учреждения, стоимость которых превышала рыночную в общей сложности  на миллион рублей.

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#мошенничество
#фсин
#арест
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Силы Минобороны предотвратили атаку беспилотника на Москву
Собянин: Ночью вражеский беспилотник попытался атаковать Москву
28 июля 2023, 06:53

Фото: iStock/Naypong

Ночью на 28 июля вражеский беспилотник попытался атаковать российскую столицу, но был сбит силами Минобороны, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин с своем Telegram-канале.
«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет», - прокомментировал ситуацию Собянин.   

Напомним, последний раз БПЛА атаковали Москву утром понедельника 24 июля. Нападение дронов было подавлено силами РЭБ. Один из потерпевших крушение беспилотников упал недалеко от здания Минобороны на Комсомольском проспекте, а второй врезался в офисное здание на улице Лихачева. К счастью, тогда столица также не получила серьезных повреждений, никто из жителей Москвы не пострадал.

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#москва
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В Самарской области злоумышленник похитил и избил девятилетнюю девочку
СК РФ: В Самарской области злоумышленник похитил и избил девятилетнюю девочку
28 июля 2023, 06:12

Фото: iStock/Giuda90

В Самарской области расследуется дело о похищении и избиении девятилетнего ребенка. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Уточняется, что инцидент произошел в селе Выселки, в садовом товариществе «Комсомольск-2». По версии следствия, злоумышленник обманул девочку, чтобы завести к себе домой и запереть. На протяжении всего времени нахождения у преступника ребенок подвергался избиениям.

«В настоящее время ребенку оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности», — цитирует издание сообщение региональной прокуратуры. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование контролирует прокуратура Ставропольского района.

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#суд
#ребёнок
#уголовное прокуратура
#жк
#похищение
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В США замужнюю волонтерку арестовали за изнасилование подростка
KMIZ: 41-летнюю волонтерку школы из США арестовали за изнасилование подростка
28 июля 2023, 05:51

Фото: iStock/txking

В США работавшая в школе 41-летняя замужняя волонтерка изнасиловала ученика и попала в тюрьму. Об этом пишет KMIZ.
Дженнифер Сесил из штата Миссури была арестована 17 июля. Ей предъявили несколько обвинений, связанных с насилием над несовершеннолетним. О произошедшем сообщил в полицию один из родителей подростка.

В ходе допроса школьник подтвердил, что с декабря 2022 года по июль 2023 года он занимался сексом с Сесил у нее дома. Он также рассказал, что они обменивались откровенными фотографиями в соцсетях.

В настоящее время Дженнифер Сесил находится в тюрьме округа Коул без права выхода под залог, так как прокуратура сочла ее опасным для общества преступником.

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#сша
#секс
#женщина
#школьник
#арест
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Удар ВСУ по Шахтерску привел к пожару на нефтебазе
Удар ВСУ по Шахтерску в ДНР привел к пожару на нефтебазе
28 июля 2023, 05:00

Фото: iStock/O_Lypa

В результате удара ВС Украины по Шахтерску в ДНР из РСЗО загорелась нефтебаза. Об этом глава администрации города Александр Шатов написал в своем Телеграм-канале.
По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские боевики в 02:22 выпустили пять ракет из РСЗО по Шахтерску.

«В результате ракетного удара произошло возгорание на территории нефтебазы», — проинформировал Шатов.

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#днр
#сво
#всу
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Собянин заявил о попытке атаки украинского беспилотника в Москве
28 июля 2023, 04:11

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 28 июля была предпринята попытка атаки на Москву с помощью украинского беспилотника, который был сбит силами Минобороны РФ.
«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет», — рассказал Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее на Украине признали ответственность за атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру Москвы утром 24 июля,
По информации СМИ, атака была специальной операцией, которую спланировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Напомним, что утром 24 июля жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе. Позже обломки одного из беспилотников обнаружили на Комсомольском проспекте, недалеко от здания Министерства обороны, а еще один БПЛА врезался в высотку на улице Лихачёва.

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#украина
#бпла
#минобороны
#атака
#сергей собянин
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Сбежавший из России мобилизованный Санджиев подал в суд на власти Казахстана
Сбежавший от мобилизации россиянин Санджиев подал в суд на власти Казахстана
28 июля 2023, 04:01

Фото: iStock/Oleg Elkov

Сбежавший из РФ мобилизованный Игорь Санджиев через суд потребовал от акимата Западно-Казахстанской области предоставления убежища. Об этом пишет «Мой город».
По информации издания, Санджиев был мобилизован в 2022 году, однако в марте бежал из воинской части. Он пересек российскую границу и приехал в город Уральск в Казахстане, где ему отказали в получении статуса беженца.

Отмечается, что ранее Бокейординский районный суд признал гражданина России виновным по ст. 392 УК Казахстана «Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан».

Санджиева приговорили к шести месяцам условного срока. Кроме того, фигуранта обязали в течение месяца покинуть страну и назначили ему дополнительное наказание с выдворением из Казахстана на пять лет.

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#суд
#казахстан
#мобилизация
#россия
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Голая американка устроила стрельбу посреди города
CBS News: Обнажённая американка начала стрельбу по машинам на мосту в Сан-Франциско
28 июля 2023, 03:24

Фото: iStock/Prathaan

В Калифорнии обнаженная женщина вышла из машины прямо на оживленном мосту между Сан-Франциско и Оклендом и устроила стрельбу, сообщает телеканал CBS News.
В распоряжении телеканала оказалось видео, снятое очевидцами инцидента. На нем видна женщина, которая что-то кричит и стреляет в воздух из пистолета, при этом будучи полностью обнажённой.

По информации калифорнийской полиции, изначально американка вышла из машины одетой, начала размахивать ножом и кричать на других водителей. Затем она села обратно в машину и поехала дальше. Однако, доехав до пункта оплаты, она вновь вылезла из автомобиля — на этот раз абсолютно голой и с пистолетом в руках, после чего начала стрелять как в воздух, так и по другим машинам. К счастью, в результате никто не пострадал.

В скором времени женщину арестовали и увезли на скорой. Ни ее личность, ни мотивы произошедшего общественности пока так и не известны.

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