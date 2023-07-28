Mash: Иркутянин расстрелял 17-летнего сына из травмата

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Иркутянин расстрелял 17-летнего сына из травмата после того, как подросток замахнулся на него кочергой. Об этом пишет Телеграм-канал Babr Mash.
Иркутянин сам обратился в больницу с травмой кисти. В настоящее время мужчину задержали, а оружие изъяли. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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