Mash: Крупный пожар начался в Сочи

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В Сочи начался крупный пожар, сообщает Телеграм-канала Mash.
По информации канала, загорелся резервуар с топливом неподалеку от аэропорта в Адлере. Местные жители также сообщали о звуке взрыва.
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Диана Аванесян