Mash: Момент сбития беспилотника в Истринском районе Подмосковья попал на видео

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Момент сбития украинского БПЛА над Истринским районом Подмосковья попал на видео, которое 26 августа опубликовал Telegram-канал Mash.
На видео заметен характерный след в небе от сбитой цели. Перед этим очевидцы как раз слышали сильные взрывы.
Ранее в Минобороны России сообщили, что около 3 часов утра 26 августа Киев вновь пытался атаковать беспилотником объекты на территории Москвы и Подмосковья. Беспилотный летательный аппарат в итоге был уничтожен дежурными средствами ПВО над Истринским районом Московской области.
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