Mash: На территории округа «Усинск» в Республике Коми произошел разлив нефти

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Разлив нефти из-за неисправности трубопровода произошел в воскресенье на территории округа «Усинск» в Республике Коми, сообщает Telegram-канал Mash.
Разлив нефтепродуктов произошел на Южно-Ошском нефтяном месторождении, которое осваивает ООО «Нобель-Ойл».
Администрация ввела режим повышенной готовности на объекте, сейчас там работает опергруппа, которую возглавляет глава округа Николай Такаев. В устранении последствий разлива участвуют 18 человек и четыре единицы техники.
Также известно, что часть нефтепродуктов попала в реку Колва, поэтому жителей просят не использовать воду из этого водоема.
При этом, как отмечает «Российская газета», власти Усинска не сообщают, сколько нефтесодержащей жидкости попало в реку, а МЧС, прокуратура и другие ведомства Республики Коми пока никак не прокомментировали произошедшее.
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Администрация ввела режим повышенной готовности на объекте, сейчас там работает опергруппа, которую возглавляет глава округа Николай Такаев. В устранении последствий разлива участвуют 18 человек и четыре единицы техники.
При этом, как отмечает «Российская газета», власти Усинска не сообщают, сколько нефтесодержащей жидкости попало в реку, а МЧС, прокуратура и другие ведомства Республики Коми пока никак не прокомментировали произошедшее.
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