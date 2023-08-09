Mash: Не менее 10 человек пострадали после взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko
Минимум 10 человек пострадали после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Число жертв взрыва в Сергиевом Посаде, по предварительным данным, составляет не менее 10 человек.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Огромный столб дыма заполнил небо над городом. Причина происшествия уточняется. Очевидцы сообщают, что в соседних домах выбило стёкла, разлетевшиеся куски асфальта повредили автомобили.
Известно, что удар прогремел на Загорском оптико-механическом заводе, который занимается производством медицинского оборудования, наблюдательной техники. С недавнего времени производство выпускает дозиметрическое оборудование и технические средства безопасности.
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Ранее сообщалось, что в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Огромный столб дыма заполнил небо над городом. Причина происшествия уточняется. Очевидцы сообщают, что в соседних домах выбило стёкла, разлетевшиеся куски асфальта повредили автомобили.
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Анастасия Чинкова