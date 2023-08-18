Mash: Очевидцы сняли подлет БПЛА к Москва-Сити

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В Москве 18 августа ночью силами ПВО был ликвидирован беспилотник при попытке пролёта на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. Очевидцам удалось заснять БПЛА на подлете к Москва-Сити.
По предварительной информации, он упал на восьмой павильон Экспоцентра. В результате происшествия в здании на площади около 30 кв. м произошло обрушение.
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