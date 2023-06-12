Mash: погибшим в Стамбуле оказался 40-летний юрист из России

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Mash пишет, что Вячеслав Нечипорчук приехал в Стамбул в пятницу по рабочим вопросом и на финал Лиги чемпионов
Тг-канал Mash пишет, что 40-летний Вячеслав Нечипорчук был юристом. На выходные ему нужно было съездить в Турцию по рабочим вопросам. Заодно он договорился с друзьями сходить на финал Лиги чемпионов. После игры мужчины отправились отдыхать.
Ранним утром воскресенья, когда Вячеслав возвращался в отель, на него напали. По предварительной версии, россиянина зарезали во время драки с четырьмя вымогателями. Сообщается, что мужчину ударили ножом в сердце, когда он оказал сопротивление вымогателям, которые хотели забрать у него смартфон.
Сегодня он должен был лететь обратно в Москву к жене и двухлетней дочери.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле задержаны двое причастных к убийству гражданина России.
Ранним утром воскресенья, когда Вячеслав возвращался в отель, на него напали. По предварительной версии, россиянина зарезали во время драки с четырьмя вымогателями. Сообщается, что мужчину ударили ножом в сердце, когда он оказал сопротивление вымогателям, которые хотели забрать у него смартфон.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле задержаны двое причастных к убийству гражданина России.
Мария Фирсова