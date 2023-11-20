Mash: Три человека скончались, отравившись наркотиками в Астрахани

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Три человека скончались в результате отравления наркотиками в Астрахани, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, трое отравившихся метадоном скончались, семеро находятся в тяжелом состоянии, а еще три – в состоянии средней степени тяжести.
В Mash отметили, что погибли 29-летний парень и две 19-летние девушки. При этом, пострадавшие продолжают поступать в больницу. В настоящий момент зафиксировано 24 местных жителя, которые отравились метадоном.
При этом, по информации регионального Минздрава, в больницу поступили 19 отравившихся, двое из которых получили всё необходимое лечение и уже были выписаны.
В МВД РФ сообщили, что троих подозреваемых в причастности к распространению запрещенных веществ задержала полиция.
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В Mash отметили, что погибли 29-летний парень и две 19-летние девушки. При этом, пострадавшие продолжают поступать в больницу. В настоящий момент зафиксировано 24 местных жителя, которые отравились метадоном.
В МВД РФ сообщили, что троих подозреваемых в причастности к распространению запрещенных веществ задержала полиция.
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Евгения Парфентьева