Mash: У пилота рухнувшего в Ейске истребителя Су-25 не сработал спасательный жилет

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У пилота разбившегося в Ейске истребителя СУ-25 не сработал спасательный жилет, летчик стал тонуть из-за парашюта, который потянуло на дно.
Когда самолет стал падать, пилот успел катапультироваться, однако, из-за не сработавшего оборудования начал тонуть. Военный вертолет, прибывший на место крушения, сопровождал лодку с людьми, которым удалось поднять пилота из воды. Мужчину пытались реанимировать, но спасти ему жизнь не удалось.
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Анастасия Крестьянова