Mash: Угроза взрыва в Большом театре в Москве

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Неизвестные сообщили о минировании Большого театра на Театральной площади. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что всех сотрудников театра экстренно эвакуировали. На место едут кинологи.
Напомним, ранее взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. Среди погибших было трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 35 человек. Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС.
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Напомним, ранее взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. Среди погибших было трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.
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Екатерина Коршунова