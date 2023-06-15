Mash: Украинские войска впервые атаковали Белоруссию дроном-камикадзе со взрывчаткой

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По предварительным данным, целью беспилотника мог быть участок нефтепровода «Дружба» в Гомельской области Белорусии.
«Прикреплённый к нему снаряд сдетонировал. В районе места падения спецы нашли обломки дрона», — говорится в материале.
Никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что дрон с камерой рухнул на санаторий Минобороны РФ в Московской области. Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 11 июня, в «Марфинском» санатории, который расположен в селе Марфино городского округа Мытищи по адресу: улица Санаторная, владение 1.