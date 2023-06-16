Mash: Украинский беспилотник пытался атаковать радиозавод в Брянской области

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Уточняется, что инцидент произошёл ночью в пятницу, 16 июня. Силами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотник, который пытался атаковать радиозавод в Суземке Брянской области.
«Последствия на земле уточняются», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что белорусские пограничники сбили украинский беспилотник со взрывчаткой в Гомельской области в мае. Это была первая попытка атаковать республику дроном-камикадзе со взрывчаткой, а в Московской области дрон с камерой рухнул на санаторий Минобороны РФ.