Mash: В Брянской области беспилотник атаковал здание полиции

Фото: iStock/akiyoko
Беспилотник атаковал здание полиции в городе Трубчевске Брянской области, сообщают Telegram-каналы Mash и Baza. Пострадавших нет, само здание получило повреждения.
Повреждена крыша здания, выбито шесть окон. Дорога в районе здания перекрыта, работают оперативные службы.
30 июля дрон-камикадзе ликвидировали антидроновым ружьём в Брянской области в районе деревни Грудская, которая находится примерно в километре от украинской границы. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Ранее стало известно о падении БПЛА на хуторе Дарагановка под Таганрогом, где после этого загорелись дом и автомобиль.
Читайте также:
Беспилотник упал под Таганрогом, начался пожар
Дрон-камикадзе ликвидировали антидроновым ружьём в Брянской области
ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области
30 июля дрон-камикадзе ликвидировали антидроновым ружьём в Брянской области в районе деревни Грудская, которая находится примерно в километре от украинской границы. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Читайте также:
Беспилотник упал под Таганрогом, начался пожар
ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области
Артем Путинцев