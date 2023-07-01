Mash: в Челябинской области мухи захватили 5 деревень

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Насекомые слетаются на сильный запах помёта от местной птицефабрики
Mash пишет, что нашествие насекомых отмечают жители Аргаяшского района. Мухи облепили потолки, окна и машины. Местные жители переживают, что насекомые являются переносчиками инфекций.
Проблема возникла не в первый раз — 3 года назад подобную ситуацию оперативно решили. В этот раз действий не предпринимается.
Жители Ишалино, Дербишева, Медведово и Пустозерово переживают, что мухи могут заразить их детей.
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Мария Фирсова