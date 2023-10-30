Mash: В Химках в районе аэропорта Шереметьево на заправке взорвался газ

Фото: istock / Leonid Ikan
В Химках произошел пожар на газовой заправке в районе аэропорта Шереметьево.
По данным телеграм-канала Mash, взорвался резервуар с топливом. Помимо заправки также загорелось два автомобиля.
По словам свидетелей ЧП, сначала прозвучал взрыв, а затем появился огонь. На месте работают спасательные службы. Информация о пострадавших на данный момент не сообщается.
Вечером 29 октября сообщалось о толпе протестующих, которая ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Порядка сто прибывших пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги. На данный момент установлено 150 участников беспорядков, из них уже задержаны 60 человек.
Сейчас аэропорт закрыт и находится под полным контролем полиции. Возобновить работу аэропорта планируют к 31 октября.
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По словам свидетелей ЧП, сначала прозвучал взрыв, а затем появился огонь. На месте работают спасательные службы. Информация о пострадавших на данный момент не сообщается.
Сейчас аэропорт закрыт и находится под полным контролем полиции. Возобновить работу аэропорта планируют к 31 октября.
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Алина Юрчак