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Mash: В коллекторах могла погибнуть вся группа диггеров

21 августа 2023, 12:20

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Вероятнее всего, все участники туристическо-диггерской группы, отправившейся на экскурсию по коллекторам Москвы, погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В настоящее время обнаружены тела 16-летней дочери сотрудника крупной российской IT-компании «Ланит» Дмитрия Маркушина и его 18-летнего племянника Глеба Лагашина. Их нашли сегодня утром в Москве-реке, недалеко от парка «Зарядье». Тело самого Маркушина ищут сотрудники экстренных служб.

Тело 15-летней Виктории Шнейдер спасатели достали из коллектора под улицей Варваркой.


По данным Mash, экскурсию проводил опытный гид, тело которого ещё не обнаружено. Также предстоит выяснить его личность.

Спасатели обходят все коллекторы в центре Москвы в поисках пропавших участников экскурсии.

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#москва-река
#коллектор
#погибшие
#происшествие
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Самолёт «Сочи-Москва» экстренно сел в Волгограде из-за пассажира
Самолёт «Сочи-Москва» сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира
21 августа 2023, 12:31

Фото: iStock/Sitikka

Самолет, следовавший по маршруту «Сочи-Москва», экстренно сел в Волгограде, заявила представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова в интервью «РИА Новости».
«Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Сочи - Москва (Домодедово), в 10.20 21 августа 2023 года совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине ухудшения состояния одного из пассажиров», - прокомментировала ситуацию Голодова.

Она также отметила, что пассажира успешно передали волгоградским врачам, а самолет вылетел в пункт назначения в 11.10.

Ранее самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из аэропорта Жуковский в египетский Шарм-эш-Шейх, вынужденно вернулся в Москву. Один из пассажиров почувствовал себя плохо во время полёта.

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#москва
#сочи
#самолет
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112: В Москве-реке обнаружили тело третьего диггера
21 августа 2023, 12:05

Фото: iStock/Fedorovekb

В Москве-реке обнаружено третье тело участника экскурсии по коллекторам Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По предварительным данным, это может быть 15-летняя дочь сотрудника крупной российской IT-компании «Ланит» Дмитрия Маркушина. Его тело ещё не обнаружено.

Также, появилась информация о том, что количество диггеров, спустившихся под землю, может доходить до 20 человек. В настоящее время точно известно о трёх участниках: Дмитрий Маркушин (1976 г.р.), Елизавета Маркушина (2007 г.р.), Глеб Лагашин (2005 г.р.) и Виктория Шнейдер (2008 г.р.).

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 20 августа, группа диггеров отправилась на экскурсию по коллекторам Москвы. Начавшийся ливень резко увеличил уровень воды в водоёмах, из-за чего люди утонули. Специалисты экстренных служб заявили, что в такой ситуации у диггеров не было шансов на спасение.

Кроме того, выясняется, почему организаторы экскурсии не отменили мероприятия на фоне предупреждений об ухудшении погодных условий.

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#происшествие
#коллектор
#гибель
#москва-река
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В экстренных службах рассказали о причинах гибели диггеров в Москве
21 августа 2023, 11:42

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Сотрудники экстренных служб рассказали подробности о гибели диггеров в Москве. Об этом сообщает издание VSE42.RU.
Уточняется, что 20 августа группа диггеров из восьми человек отправилась на экскурсию по коллекторам Москвы. Пока они находились под землёй, на поверхности начался сильный ливень. В некоторых районах города выпало более 40% месячной нормы осадков. По словам специалистов, шансов на спасение у группы диггеров было очень мало. 

Ранее ТАСС сообщал, что трупы мужчины и девочки-подростка были обнаружены сегодня утром в Москве-реке, недалеко от парка «Зарядье». 

Известно, что на экскурсии был сотрудник крупной российской IT-компании «Ланит» Дмитрий Маркушин вместе с дочерью и племянником.  

Кроме того, Telegram-канал «112» сообщает о ещё одной девочке-подростке.

В списке числятся: Дмитрий Маркушин (1976 г.р.), Елизавета Маркушина (2007 г.р.), Глеб Лагашин (2005 г.р.) и Виктория Шнейдер (2008 г.р.). Информация о числе пропавших уточняется.

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#происшествие
#гибель
#коллектор
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В Ростове-на-Дону объяснили природу громких звуков
Губернатор Голубев: Военные сообщили о переходе самолета на сверхзвук
21 августа 2023, 11:23

Фото: kremlin.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о громких звуках в Ростове-на-Дону.
Ранее очевидцы сообщили о звуках взрывов в городе Ростов-на-Дону. По предварительной информации, в Ростове могла сработать система ПВО. По словам очевидцев, несколько взрывов прогремело в западных районах города.

«В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие», - прокомментировал ситуацию Голубев.

Утром 21 августа мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал попытку киевского режима атаковал столицу.

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#взрывы
#самолет
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К тушению пожара на складе в Богородском привлекли два вертолёта МЧС
21 августа 2023, 11:04

Фото: Istockphoto / Evgeny555

В тушении крупного пожара на складе лакокрасочных изделий в Богородском городском округе заняты два вертолёта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Вертолёт МЧС Ка-32 и ещё один вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра привлечены к тушению пожара. Площадь возгорания выросла до 3 тыс кв метров. В ликвидации огня задействованы более 130 человек и 38 единиц техники», – сказал собеседник РИА Новости. 
Он добавил, что тушение пламени осложняют высокая пожарная нагрузка и сложная планировка здания.
 
Ранее «Радио 1» информировало, что в посёлке Богородское вспыхнул пожар на складе с лакокрасочными изделиями. Очевидцы сообщали о густом дыме и ярком пламени над зданием склада.  По предварительны данным, возгорание произошло на втором этаже. Первоначально огонь охватил 1,5 тыс «квадратов». 
 
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#богородский городской округ
#пожар
#чп
#склад
#мчс
#подмосковье
#московская область
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В Ростове-на-Дону слышны звуки взрывов
В Ростове-на-Дону, предположительно, сработали системы ПВО
21 августа 2023, 10:59

Фото: iStock/Leonid Ikan

Очевидцы сообщают о звуках взрывов в городе Ростов-на-Дону, передает Telegram-канал SHOT.
По предварительной информации, в Ростове могла сработать система ПВО. По словам очевидцев, несколько взрывов прогремело в западных районах города. 

При этом, официальной информации от властей пока не поступало. 

Ранее в Истринском районе Московской области системами ПВО уничтожен еще один украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет.

20 августа в Курске раздался взрыв, в результате которого над районом вокзала стал подниматься дым.

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Тела двух диггеров достали из коллекторов Москвы возле Кремля

 
 
#взрыв
#пво
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Два диггера захлебнулись в коллекторах Москвы
Тела двух диггеров достали из коллекторов Москвы возле Кремля
21 августа 2023, 10:48

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Недалеко от парка «Зарядья» из Москвы-реки выловили тела мужчины и девочки, сообщает «ТАСС» со ссылкой на экстренные службы.
«Накануне группа численностью до восьми человек отправилась на экскурсию по подземным коллекторам, где они находились во время сильного ливня. На связь никто не выходит, людей ищут. В настоящее время в Москве-реке найдены тела мужчины в возрасте около 40 лет и девочки. Их личности устанавливаются», - прокомментировал ситуацию источник.

По информации источника, всего в экскурсионной группе могли находиться до восьми человек.

Ранее Telegram-канал 112 сообщал, что найденные тела принадлежат 15-летней дочери и 17-летнему племяннику Глеб сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина. Они принимали участие в экскурсии по подземным коллекторам вместе с диггерами, когда в Москве начался сильный ливень.

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#москва
#река
#труп
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МЧС: В подмосковном Ногинске горит склад с лакокрасочными изделиями
21 августа 2023, 10:35

Фото: iStock/Distortion Media

В Подмосковном посёлке Богородское вспыхнул пожар на складе с лакокрасочными изделиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МЧС России.
В настоящее время огнём охвачена площадь в две тысячи квадратных метров. Тушение происходит в тяжёлых условиях из-за сложной планировки помещений склада, который переполнен находящимися внутри лакокрасочными изделиями.

К ликвидации возгорания привлечены 80 специалистов МЧС и 25 единиц техники.

Очевидцы происшествия сообщают о густом дыме и ярком пламени, доносящимся из здания склада.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на втором этаже склада в Богородском. Изначально огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров.

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#пожар
#подмосковье
#ногинск
#склад
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Шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу ребенку в каршеринге
В Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу ребенку в каршеринге
21 августа 2023, 10:05

Фото: iStock/djedzura

В Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу девочке в автомобиле каршеринга, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, супруги с 10-летней дочерью арендовали автомобиль через сервис Belkacar. Когда семья стала выходить из машины, девочка почувствовала, как что-то укололо ее в ногу. У ребенка пошла кровь.

Отец обыскал заднее сиденье, на котором сидела дочь, и обнаружил там шприц с неизвестной жидкостью.

Перепуганные родители экстренно отвезли девочку в больницу, где у нее взяли все анализы.

Супруги написали заявление в полицию, шприц забрали на экспертизы для установления природы жидкости.

Сейчас родители находятся в ожидании результатов анализов.

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Выловленные из Москвы-реки тела принадлежали членам экскурсионной группы

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#москва
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