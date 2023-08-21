Mash: В коллекторах могла погибнуть вся группа диггеров

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Вероятнее всего, все участники туристическо-диггерской группы, отправившейся на экскурсию по коллекторам Москвы, погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В настоящее время обнаружены тела 16-летней дочери сотрудника крупной российской IT-компании «Ланит» Дмитрия Маркушина и его 18-летнего племянника Глеба Лагашина. Их нашли сегодня утром в Москве-реке, недалеко от парка «Зарядье». Тело самого Маркушина ищут сотрудники экстренных служб.
Тело 15-летней Виктории Шнейдер спасатели достали из коллектора под улицей Варваркой.
По данным Mash, экскурсию проводил опытный гид, тело которого ещё не обнаружено. Также предстоит выяснить его личность.
Спасатели обходят все коллекторы в центре Москвы в поисках пропавших участников экскурсии.
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Тело 15-летней Виктории Шнейдер спасатели достали из коллектора под улицей Варваркой.
Спасатели обходят все коллекторы в центре Москвы в поисках пропавших участников экскурсии.
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Анастасия Чинкова