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Mash: В Москве экстренно госпитализирован режиссёр Александр Митта

12 ноября 2023, 23:56
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

В Москве экстренно госпитализирован известный режиссёр Александр Митта. По информации Telegram-канала Mash, болеющему пневмонией народному артисту РФ стало хуже на фоне перенесённого инсульта.
Сын 90-летнего постановщика фильмов «Экипаж», «Сказка странствий» и «Граница. Таёжный роман» позвонил в скорую после того, как Александр Наумович начал задыхаться. Прибывшие врачи увезли режиссëра в больницу.

Как пишет Mash, днём в воскресенье в дом Митты уже приезжала бригада скорой, однако тогда он отказался от госпитализации, несмотря на рекомендацию врачей.


В марте 2023 года Александр Митта переболел ковидом, а в июле был экстренно госпитализирован после того, как ему резко стало хуже и появилась слабость в руке и ноге. Позже на КТ головного мозга у него обнаружили кисты и признаки атеросклероза.

Ранее «Радио 1» сообщало о госпитализации в Боткинскую больницу известного телеведущего и шоумена Отара Кушанашвили, которому стало плохо с сердцем в ресторане Sabor de la Vida в центре Москвы. Сейчас его состояние стабилизировалось, но он остаётся в реанимации с подозрением на инфаркт.

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#госпитализация
#инсульт
#москва
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На бизнес-тренера Шабутдинова написали новое заявление о мошенничестве
Baza: житель Москвы обвинил Шабутдинова в мошенничестве на 1,6 млн рублей
12 ноября 2023, 21:17

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Житель Москвы написал заявление в полицию на известного бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвинив его в мошенничестве на 1,6 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что 29-летний москвич решил открыть бизнес, для чего приобрёл несколько курсов обучения от блогера. По прохождении этих занятий он понял, что никакого эффекта от них не последовало. Придя с претензией к сотрудникам «Лайк Центра», основателем которого является Шабутдинов, молодой человек услышал лишь фразу «Так бывает». 

В итоге, чтобы вернуть потраченные 1,6 млн рублей мужчина обратился в полицию.

Напомним, что в отношении Шабутдинова уже возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Он был задержан в аэропорту Москвы 3 ноября. В настоящее время постановлением Таганского суда он находится по арестом до 16 декабря. Обманутые им россияне заключили договоры, сумма которых варьируется от 100 тыс. до 1,9 млн рублей. 

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#полиция
#бизнес
#уголовное россияне
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Под Тверью в аварии с грузовиком и двумя легковушками погибли люди
МЧС: в ДТП с двумя легковушками и грузовиком под Тверью погибли два человека
12 ноября 2023, 19:46

Фото: iStock/GummyBone

Два автомобиля и грузовик столкнулись в Тверской области, если погибшие. Об этом в своём Telegram-канале сообщает МЧС России.
Уточняется, что после столкновения автомобилей на трассе, одна из легковушек загорелась. 

Прибывшие на место ДТП пожарные потушили огонь, однако водитель и пассажир погибли. 

Всего на месте происшествия работали 11 специалистов МЧС и три единицы пожарной техники. 

Ранее ГСУ СК по Московской области сообщало, что в результате пожара в Подольске погибла женщина и её двухлетняя дочь. Уточняется, что трагедия произошла 11 ноября. В двухэтажном гараже вспыхнул пожар, трое пострадавших смогли выбраться из горящей постройки. 

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#пожарные
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Bild: В Германии выходец из России погиб после осады его дома полицией
12 ноября 2023, 19:34

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Житель Германии российского происхождения, называвший себя «поклонником Иосифа Сталина», погиб у себя дома. Это произошло после того, как он там забаррикадировался и держал оборону от полиции на протяжении 35 часов.
Как сообщает издание Bild, осада дома началась в пятницу, 10 ноября, днем. По информации журналистов, причиной такого поведения мужчины стало решение суда по опеке над детьми. Выходец из России по имени Евгений жил в доме в деревне Фириц с женой, тремя детьми и братом. Когда полицейские приблизились к дому, мужчина открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. Никто из силовиков не пострадал.

После этого из дома вышел брат Евгения, которого тут же задержала полиция. Затем осажденное здание покинула женщина с ребенком. Другие дети в тот момент дома отсутствовали. 

В ночь на воскресенье, около 2:30 по московскому времени, полицейские проникли в дом и обнаружили на чердаке тело Евгения. Врач констатировал смерть. Что именно стало ее причиной, пока не сообщается. Журналисты Bild, изучив социальные сети погибшего, сообщили, что он был большим поклонником Сталина и каннабиса, а также очень любил демонстрировать советскую символику.

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#германия
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В петербургском ТРК «Родео Драйв» мужчина в драке сбросил противника в пролет
12 ноября 2023, 10:58

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Ссора двух мужчин в петербургском торгово-развлекательном комплексе «Родео Драйв» для одного из них закончилось полётом со второго этажа, а для другого — уголовным делом о покушении на убийство.
Вячеслав и Дмитрий (обоим по 37 лет) что-то не поделили около эскалатора. Сначала они просто ругались, потом перешли к рукопашной, передает телеграм-канал «Mash на Мойке». В результате один из них под натиском оппонента не удержался и упал в лестничный пролет. С тяжёлым сотрясением мозга и переломами его на скорой помощи доставили в Елизаветинскую больницу.

Второй участник драки задержан и отправлен в следственный изолятор. Ему угрожает реальный и немалый срок за покушение на убийство. Многое будет зависеть от последующего состояния потерпевшего.





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#уголовное дело
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Хоккеист умер прямо во время матча любительской лиги
12 ноября 2023, 09:42

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Трагедия произошла во время матча хоккейных команд любительской лиги SHL «Армата» и «Фаворит». Нападающий «Арматы» Михаил Янчишин внезапно потерял сознание и рухнул на лёд.
Телеграм-канал SHOT уточняет, что против 61-летнего игрока не применялся в тот момент силовой прием и его падение не стало результатом контакта с соперником. Медики в тот момент около хоккейной площадки не дежурили. Врачи прибывшей бригады скорой помощи приступили к экстренным реанимационным мероприятиям, но помочь Михаилу уже не смогли. Мужчина скончался, не приходя в сознание.

По предварительным данным, Янчишину стало плохо из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Окончательно причину смерти определят специалисты в ходе судебно-медицинской экспертизы.

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В Приангарье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека
В Приангарье в результате столкновения поезда и грузовика погибли три человека
12 ноября 2023, 05:57

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Трагическое происшествие в Приангарье между станциями Янталь и Лена привело к гибели машиниста поезда, его помощника и водителя грузовика. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).
Столкновение произошло в 1:30 по местному времени (20:30 по московскому времени). Водитель грузового автомобиля попал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 91, следующим из Северобайкальска в Москву. Машинист предпринял попытку экстренного торможения, но, к сожалению, расстояния оказалось недостаточным, и избежать столкновения не удалось.

«По предварительной информации, в результате данного ДТП погибли оба члена локомотивной бригады — машинист и помощник, а также водитель грузовика», — гласит официальное сообщение.
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#служба
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В результате пожара гараже в Подольске погибли женщина и ее дочь
В результате пожара гараже в Подольске погибли женщина и ее двухлетняя дочь
12 ноября 2023, 02:09

Фото: iStock/Kira_Capaldo

В результате пожара в гараже в Подольске погибли женщина и ее двухлетняя дочь, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел в двухэтажном гараже в микрорайоне Климовск 11 ноября 2023 года. Троим пострадавшим удалось спастись из огня, и они получили необходимую медицинскую помощь.

После тушения пожара обнаружены тела матери 30 лет и ее двухлетней дочери. В ведомстве отмечается, что начато уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Аэропорт «Внуково» вводил временные ограничения на полеты
«Внуково» вводил временные ограничения на полеты, сейчас работает штатно
11 ноября 2023, 23:37

Фото: iStock/skyNext

В субботу с 22:07 мск столичный аэропорт «Внуково» временно вводил ограничения на полеты по причинам, не зависящим от аэропорта, передает РИА Новости.
Однако с 22:20 мск все ограничения на полеты были сняты, и международный аэропорт «Внуково» восстановил штатный режим работы, сообщили журналистам в авиагавани.

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Житель Уфы похитил и две недели пытал девушку-сироту
11 ноября 2023, 21:01

Фото: iStock/Paul Gorvett

Неоднократно судимый 24-летний Артур Хуснуллин похитил и две недели пытал 21-летнюю девушку-сироту Азалию Шагиеву. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что 21-летняя Шагиева приехала в Уфу на заработки, в дальнейшем она познакомилась с Хуснуллиным и между ним начались отношения. Однако спустя время девушка решила расстаться с ним. 

Узнав это, Хуснуллин заманил девушку к себе в квартиру под предлогом вечеринки с друзьями. Сначала все было хорошо, однако после того, как люди ушли, преступник жестоко избил Азалию и заявил ей, что она больше ни с кем не будет вступать в отношения. 

В плену Шагиева провела две недели. Спасти ее удалось благодаря матери изверга. Она позвонила в полицию и сообщила об этом преступлении. На данный момент девушку госпитализировали с серьезными травмами.

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