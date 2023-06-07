Mash: в Москве мошенники обманули почти на 2 млн рублей контр-адмирала Генштаба СССР

Фото: Фотобанк Московской области
В мае нынешнего года мужчине позвонила незнакомая женщина и представилась сотрудницей пенсионного фонда. Она сказала, что «нужно заменить все ваши наличные накопления на новые купюры». Потом приехала в квартиру Вилюкова и лично забрала деньги на якобы обмен.
Ранее сообщалось, что во Владимире чиновница в камуфляже бросила три коктейля Молотова в военкомат. Shot пишет, что диверсанткой оказалась начальник отдела финансирования Министерства архитектуры и строительства Владимирской области.