Mash: В Новой Москве обнаружили самодельную взрывчатку

Фото: Фотобанк Московской области
В поселении Щербинка в Новой Москве обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
Подозрительный предмет был найден в одном из дворов на Театральной улице. На нем также заметили пластиковый хвостовик, предназначенный для сброса взрывчатки с беспилотника.
Прибывшие на место происшествия взрывотехники обследовали устройство. Выяснилось, что найденный предмет действительно оказался самодельной взрывчаткой.
Уточняется, что саперы на месте обезвредили опасное устройство.
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Прибывшие на место происшествия взрывотехники обследовали устройство. Выяснилось, что найденный предмет действительно оказался самодельной взрывчаткой.
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Диана Аванесян