Mash: в Одинцове детский медцентр забросали дымовыми гранатами

Фото: Фотобанк Московской области/Елизавета Клушина
Сильный взрыв охранники услышали накануне примерно в девять вечера
Mash сообщает, что охранники медицинского центра вышли проверить, что происходит, и оказались в клубах дыма. На асфальте лежали остатки гранат. Прибывшим взрывотехникам удалось установить, что кидали дымовухи. Их используют на поле боя для маскировки техники. При этом их дым небезопасен — дышать им вредно.
Полицейские выясняют, откуда взялись гранаты и зачем их бросили.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье пенсионер скончался из-за страйкбольной гранаты. По данным Shot, 66-летний мужчина с друзьями и супругой отдыхали в беседке. В какой-то момент пенсионер достал из кармана предмет, похожий на гранату, стал крутить его в руках и отошёл от беседки. Раздался взрыв.
Полицейские выясняют, откуда взялись гранаты и зачем их бросили.
Мария Фирсова