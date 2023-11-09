Mash: в подмосковном лесу задержали снимавших позиции ПВО мужчин

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Военная полиция задержала в Московской области двух предполагаемых шпионов. По данным телеграм-канала Mash, они фотографировали в лесу зенитно-ракетные комплексы.
«Двое мужчин вышли из электрички на одной из железнодорожных станций в Одинцовском городском округе, пошли в лес и нашли позиции ПВО, прикрывающие столицу. Дальше они устроили фотосет у стратегических объектов. Их настиг патруль», – говорится в сообщении.Подозрительных граждан передали правоохранителям. На допросе они утверждали, что заблудились и случайно наткнулись на военную технику.
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Лора Луганская