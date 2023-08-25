Mash: В Тульской области очевидцы сообщают о взрывах

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Жители Тульской области сообщают о взрывах в небе. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Диана Аванесян