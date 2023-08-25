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Mash: В Тульской области очевидцы сообщают о взрывах

25 августа 2023, 01:20

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Жители Тульской области сообщают о взрывах в небе. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, сработала система ПВО. Другие подробности происшествия в настоящее время не приводятся.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.



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#пво
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Момент уничтожения ракеты ВСУ системами ПВО попал на видео
Mash: Момент уничтожения ракеты ВСУ системами ПВО попал на видео
25 августа 2023, 02:05

Фото: сайт Минобороны РФ

Момент уничтожения модифицированной ракеты С-200 ВСУ системами ПВО над Калужской областью попал на видео.
Об этом пишет Телеграм-канал Mash.



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Mash: В Тульской области очевидцы сообщают о взрывах

Минобороны сообщило о сбитой над Калужской областью украинской ракете C-200

В Калужской области звучат взрывы

#минобороны рф
#россия
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Минобороны сообщило о сбитой над Калужской областью украинской ракете C-200
25 августа 2023, 01:40

Фото: iStock/vladj55

В ночь на 25 августа над территорией Калужской области российские средства ПВО сбили ракету С-200, которой Киев попытался атаковать объекты на территории РФ. Об этом сообщает Минобороны России.
«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200», — рассказали в российском военном ведомстве.

Полковник ВС РФ Сергей Хатылев отмечал, что слабым местом таких ракет является большой размер. Из-за этого они имеют значительную эффективную отражающую поверхность, сравнимую с эффективной отражающей поверхностью тактического истребителя. Так, ракеты комплекса С-200 отчетливо просматриваются на индикаторе оператора системы ПВО.

Ранее Telegram-канал Mash cообщил о взрывах, прозвучавших на территории Тульской и Калужской областей. По предварительным данным, это сработали системы ПВО по беспилотникам Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#минобороны рф
#ракета
#всу
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Над столичными аэропортами Внуково и Домодедово закрыто воздушное пространство
25 августа 2023, 01:17

Фото: iStock/Aleksei_Mitrushkin

Небо над московскими аэропортами Внуково и Домодедово закрыто, введён план «Ковёр». Прилёты и вылеты самолётов задерживаются, сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы столицы.
Режим «Ковёр» для пилота — это принуждение к вынужденной посадке на нужный аэродром. Гражданские самолеты должны сесть, а истребители — перехватить объект и посадить его на какой-нибудь ближайший военный аэродром для того, чтобы определить, кто нарушает воздушное пространство.

Ранее Telegram-канал Mash cообщил о взрывах, прозвучавших на территории Тульской и Калужской областей. По предварительным данным, это сработали системы ПВО по беспилотникам Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Во Внуково и Домодедово снова введён режим «Ковёр»


#аэропорт домодедово
#аэропорт внуково
#закрытие
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В Калужской области звучат взрывы
Mash: В Калужской области звучат взрывы
25 августа 2023, 00:49

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

В Калужской области слышны взрывы. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По словам очевидцев, прозвучали четыре громких разряда. По предварительным данным, сработали системы ПВО по беспилотникам ВС Украины. Звуки взрывов в том числе были слышны в Обнинске.

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#взрывы
#всу
#пво
#россия
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Последнее сообщение с борта упавшего самолета Пригожина расшифровали
МК: Последнее сообщение с борта упавшего самолета Пригожина расшифровали
25 августа 2023, 00:29

Фото: iStock/Biletskiy_Evgeniy

Последнее сообщение, поступившее с борта упавшего самолета Embraer бизнесмена Евгения Пригожина, расшифровали. Его отправила бортпроводница Кристина Распопова в 17:40, пишет «МК».
Стюардесса передала одно слово: «Руление». После этого другие члены экипажа больше не выходили на связь.

Крушение бизнес-джета Embraer Legacy Евгения Пригожина произошло 23 августа. Среди пассажиров числились сам Евгений Пригожин и ключевой командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

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#вагнер
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#евгений пригожин
#чвк
#самолет
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В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв, сообщают местные СМИ
25 августа 2023, 00:17

Фото: iStock/Leonid Ikan

На юге Украины в Одессе прогремел взрыв.
Об этом пишет украинское издание «Думская». Другая информация о произошедшем в настоящее время не приводится.

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В Запорожье звучат взрывы
В Запорожье звучат взрывы, сообщает «Страна.ua»
25 августа 2023, 00:02

Фото: iStock/RamonCast

В городе Запорожье, подконтрольном Киеву, на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом пишет «Страна.ua».
«Сообщают о взрыве в Запорожье», — говорится в Телеграм-канале украинского издания.

Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время отсутствует.

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#информация
#запорожье
#взрывы
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СК: Виновник ДТП в Калуге дал признательные показания
24 августа 2023, 23:45

Фото: iStock/blinow61

Виновник ДТП в Калуге, в котором пострадало 11 человек, дал признательные показания, но отрицает прием наркотиков. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Калужской области.
«Состоялся допрос подозреваемого с участием защитника, в ходе которого водитель дал признательные показания, однако факт употребления наркотических средств, установленный медицинским освидетельствованием, отрицал», — сообщили в ведомстве.

Следователи также уточнили, что виновником ДТП является 49-летний индивидуальный предприниматель из Калуги. А в УМВД по региону, в свою очередь, сообщили, что водитель был лишен водительских прав в апреле 2023 года как раз за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Об инциденте сообщалось накануне. В Калуге, водитель влетел на полном ходу автомобиля в толпу людей. В результате пострадало 11 человек, среди которых были дети. Как выяснилось позже, мужчина, управляющий авто, находился в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили в Минздраве, двоих детей с тяжелыми травмами после стабилизации их состояния госпитализируют в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Также стало известно, что четыре человека, пострадавших в результате ДТП, находятся в тяжелом состоянии.

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#дтп
#ск рф
#водители
#следственный комитет
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WSJ: Разведка США назвала возможные причины крушения самолета Пригожина
24 августа 2023, 23:37

Фото: iStock/Smederevac

Представители американской разведки назвали возможные причины крушения самолета в Тверской области, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Собеседники издания заявили, что по предварительным оценкам правительства США причиной кручение стала взорвавшаяся бомба или «какая-то другая форма саботажа».

При этом в Соединенных Штатах исключили версию о том, что самолет сбили ракетой класса «земля-воздух», но уверены, что Пригожин, вероятнее всего, погиб.

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#сша
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#расследование
#вагнер
#пригожин
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