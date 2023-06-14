Mash: Вода вышла из берегов реки Мацеста в Хостинском районе Сочи

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Хостинском районе Сочи сильно затопило, из-за сильных дождей вода вышла из берегов реки Мацеста
Вода вышла из берегов реки Мацеста в Хостинском районе Сочи из-за сильных дождей, передаёт Telegram-канал Mash.
Уточняется, что Хостинский район Сочи сильно затопило в ночь на среду, 14 июня.
Также из-за сильных дождей из берегов вышла река Кува, в результате чего в Отрадненском районе Краснодарского края, в результате чего подтопило порядка 107 домов.
На месте происшествия работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.
«Подтоплены оказались машины, территории частных домов и цокольные помещения зданий», — говорится в сообщении.
Также из-за сильных дождей из берегов вышла река Кува, в результате чего в Отрадненском районе Краснодарского края, в результате чего подтопило порядка 107 домов.
На месте происшествия работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.
Яна Таёжная