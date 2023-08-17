Mash: Врезавшийся в дерево Ford Mustang принадлежит баскетболисту и телезвезде Борису Сапрыгину

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Врезавшийся в дерево на юго-востоке столицы кабриолет Ford Mustang GT принадлежит разыгрывающему московского баскетбольного клуба «Бизоны» и победителю шоу «Экс на пляже» от телеканала «Пятница» Борису Сапрыгину. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, именно 33-летний мастер спорта по баскетболу Сапрыгин находился за рулём «Мустанга» вместе с 43-летней Анной П., которую увезли в больницу на скорой.
Mash пишет, что раньше Сапрыгин был игроком приморского БК «Спартак», но после перенесённой травмы попал в любительскую лигу.
Напомним, что около девяти часов вечера на Подольской улице, на юго-востоке Москвы, водитель Ford Mustang не справился с управлением и влетел в дерево. При этом, по предварительной информации, он сбежал с места аварии, бросив свою пассажирку, которую госпитализировали с тяжёлыми травмами, но в сознании.
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Mash пишет, что раньше Сапрыгин был игроком приморского БК «Спартак», но после перенесённой травмы попал в любительскую лигу.
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Артем Путинцев