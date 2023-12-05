Машина певца Сергея Трофимова попала в ДТП в Новой Москве

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Автомобиль Genesis певца Сергея Трофимова попал в ДТП в Новой Москве. Самого музыканта в машине не было. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что авария произошла на 1-й Ватутинской улице. Белый автомобиль Трофимова совершил столкновение с Volkswagen Tiguan.
По информации источника, на данный момент артист находится в Новом Уренгое по причине предстоящего концерта. Сообщается, что никто не пострадал. В автомобиле находился только водитель музыканта.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии. Погиб пассажир большегруза, еще пять бойцов пострадали. По предварительным данным, водитель фуры не учел погодные условия и свои габариты и на высокой скорости влетел в колонну Росгвардии, состоящую из трёх автобусов, трёх «Уралов» и двух машин сопровождения.
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По информации источника, на данный момент артист находится в Новом Уренгое по причине предстоящего концерта. Сообщается, что никто не пострадал. В автомобиле находился только водитель музыканта.
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Екатерина Коршунова