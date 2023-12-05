Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Машина певца Сергея Трофимова попала в ДТП в Новой Москве

Машина певца Сергея Трофимова попала в ДТП в Новой Москве

05 декабря 2023, 11:57
Фото: iStock/Anton Novikov

Фото: iStock/Anton Novikov

Автомобиль Genesis певца Сергея Трофимова попал в ДТП в Новой Москве. Самого музыканта в машине не было. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что авария произошла на 1-й Ватутинской улице. Белый автомобиль Трофимова совершил столкновение с Volkswagen Tiguan.

По информации источника, на данный момент артист находится в Новом Уренгое по причине предстоящего концерта. Сообщается, что никто не пострадал. В автомобиле находился только водитель музыканта.


Ранее сообщалось, что в Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии. Погиб пассажир большегруза, еще пять бойцов пострадали. По предварительным данным, водитель фуры не учел погодные условия и свои габариты и на высокой скорости влетел в колонну Росгвардии, состоящую из трёх автобусов, трёх «Уралов» и двух машин сопровождения.

Читайте также:

В краснодарском центре для нелегальных мигрантов скончался гражданин США

Девятилетнюю девочку увезли в больницу с проткнутым спицами легким

СМИ назвали число погибших при взрыве у больницы в Газе
#авария
#автомобиль
#столкновение
#водитель
#больницы
#артист
Читайте нас в
Девятилетнюю девочку увезли в больницу с проткнутым спицами легким
В Петербурге третьеклассница упала на спицы и попала в реанимацию
05 декабря 2023, 10:29

Фото: istock / maxim4e4ek

В Петербурге девятилетняя девочка оказалась в реанимации после того, как упала на пакет со спицами. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Как сообщает канал, девочка поскользнулась и упала на пакет с вязальными спицами, которые они только что купили. Ребенка экстренно госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки в Детскую больницу №2 святой Марии Магдалины. 

Сейчас за жизнь девочки борются медики.
Сообщается, что в семье всего трое детей. На учетах они не состоят. Мать работает специалистом по охране труда.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе отец ошпарил дочь кипятком, случайно перепутав краны в бане. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:
В Италии ювелира приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство воров

В Волгограде спустя 20 дней нашли живой пропавшую мать двоих детей

В Ингушетии на пустыре нашли расчлененный труп женщины без головы и кистей

#жизнь
#мать
#медики
#девочка
#травма
#реанимация
Читайте нас в
Умерла завербованная ЦРУ сестра Фиделя Кастро
Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами в возрасте 90 лет
05 декабря 2023, 09:44

Фото: istock / jorgeantonio

Хуанита Кастро, младшая сестра кубинских руководителей Фиделя и Рауля, которая долгое время прожила в Майами, умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщила ее представитель Мария Антониетта Коллинс в социальных сетях.

«Сегодня в возрасте 90 лет по пути жизни и смерти вперед ушла Хуанита Кастро, исключительная женщина, неутомимый борец за дело своей Кубы, которую я так люблю», — написала Антониетта.
Хуанита была пятым ребенком из семерых. В 1963 году в семье Кастро случился раскол, когда Фидель решил экспроприировать на острове земли, включая владения семьи, после которого Хуана де ла Каридад Кастро Рус покинула страну. 

По как заявила Коллинс, сестра Хуаниты Эмма и другие родственники попросили уединения в это тяжелое время и отказались отвечать на вопросы журналистов. Похороны Хуаниты Кастро пройдут в закрытом режиме.

В 2009 году Хуанита заявляла, что долгое время сотрудничала с ЦРУ. Диалог  Хуаниты Кастро с разведывательным управлением США продолжались с 1961 по 1964 годы. После отъезда в США Хуанита не обащалсь ни с Фиделем, ни с Раулем Кастро.

Ранее сообщалось, что на 70-м году жизни скончался Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск в отставке Александр Солуянов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:
В Италии ювелира приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство воров

В Волгограде спустя 20 дней нашли живой пропавшую мать двоих детей

В Ингушетии на пустыре нашли расчлененный труп женщины без головы и кистей

#похороны
#семьи
#смерть
Читайте нас в
Двухлетний ребенок отравился тяжелыми наркотиками родителей и попал в реанимацию
Mash: В Екатеринбурге двухлетний ребенок отравился наркотиками родителей
05 декабря 2023, 09:10

Фото: istock / Marija Stepanovic

В Екатеринбурге двухлетний мальчик отравился метадоном и попал в реанимацию. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

По данным канала, семье переехала в Екатеринбург в октябре и остановилась у знакомой пожилой пары. Родители оставили ребенка на время похода в магазин. Когда они вернулись, то заметили, что их сын вялый и не реагирует как положено. Они попытались снять симптомы недомогания с помощью лекарства от температуры, но это не помогло, у ребенка начали синеть губы.

Медики диагностировали у ребенка отравление психотропным веществом. Родители признались, что употребляют наркотики последнее время. 

Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что отцу двухлетней девочки, которая отравилась метадоном в Подмосковье, грозит 15 лет тюрьмы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:
В Италии ювелира приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство воров

В Волгограде спустя 20 дней нашли живой пропавшую мать двоих детей

В Ингушетии на пустыре нашли расчлененный труп женщины без головы и кистей

#полиция
#наркотики
#отравление
#родители
#медики
#мальчик
#екатеринбург
#сын
#ребёнок
Читайте нас в
В Москве пенсионер перепутал жидкость для снятия лака с лекарством и скончался
В Москве умер пенсионер, перепутав лекарство со средством для снятия лака
05 декабря 2023, 08:48

Фото: istock / maxim4e4ek

65-летний москвич скончался после случайного употребления жидкости для снятия лака, перепутав её с лекарствами. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Как сообщает канал, мужчина принимал несколько препаратов, так как ранее перенес 2 инсульта. Пенсионер также страдал от хронической аритмии. По словам его жены, он перепутал пузырек лекарства с баночкой средства для снятия лака и случайно выпил его. 

Мужчине стало плохо, он был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение. Врачи боролись за жизнь пенсионера неделю, но спасти его не удалось. Пенсионер скончался от токсического действия разъедающих веществ. 

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Читайте также:
В Италии ювелира приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство воров

В Волгограде спустя 20 дней нашли живой пропавшую мать двоих детей

В Ингушетии на пустыре нашли расчлененный труп женщины без головы и кистей

#полиция
#врачи
#лекарства
#пенсионер
#жизнь
#мужчина
Читайте нас в
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту полностью восстановлено
05 декабря 2023, 08:29

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях. Об этом говорится в сообщении информационного центра на мосту.
Ранее движение по мосту перекрывалось около трёх часов утра. Граждан, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников отдела транспортной безопасности. Также местные власти обратились к людям с призывом не выкладывать в интернет фото и видео.

О временной приостановке движения по переправе сообщается регулярно. В июле 2023 года ВСУ атаковали Крымский мост с помощью беспилотных катеров, в результате чего было повреждено дорожное полотно и погибли два человека — муж и жена. С тех пор украинские боевики неоднократно предпринимали попытки атаковать Крымский мост с помощью морских дронов и БПЛА.

Читайте также:

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Самолёты Черноморского флота уничтожили катера ВСУ у Крыма

Над Крымским мостом поднялся столб дыма, движение перекрыто
#движение
#интернет
#видео
#фото
#бпла
#крымский всу
Читайте нас в
«Скрывался в поле»: Неадекватный отец, убивший годовалого сына, арестован
В Туле арестован и госпитализирован убийца годовалого сына
05 декабря 2023, 07:31

Фото: istock / Andrii Zorii

Неадекватный папаша убил годовалого сына и попытался спрятаться в поле под Тулой
В Туле задержан подозреваемый в убийстве годового мальчика. Об этом сообщает СУСК России по Тульской области. 

4 декабря в квартире в населённом пункте Молодёжный было обнаружено тело годовалого ребенка с ножевыми ранениями. Отец ребенка был объявлен в розыск. Полицейские нашли отца убитого ближе к полуночи: он скрывался в поле.

«Подозреваемый в совершении убийства малолетнего задержан. В настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщает региональное Следственное управление СК РФ. 
Почему мужчину госпитализировали, в управлении не уточнили. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). 

Ранее сообщалось, что в Свердловской области нашли тело 16-летнего подростка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Италии ювелира приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство воров

В Волгограде спустя 20 дней нашли живой пропавшую мать двоих детей

В Ингушетии на пустыре нашли расчлененный труп женщины без головы и кистей
#убийство
#дело
#уголовное дело
#розыск
#ук
#отец
#полицейские
#ск рф
Читайте нас в
В Свердловской области нашли тело 16-летнего подростка
Mash: В Свердловской области нашли тело 16-летнего подростка
05 декабря 2023, 04:38

Фото: iStock/Chalabala

В городе Качканар Свердловской области обнаружили тело 16-летней девочки. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
«Тело девочки нашли дома в туалете. В последний раз все выглядело нормально: адекватная мать, дочь готовилась к учебе в колледже. Полиция еще устанавливает мотивы поступка», — говорится в публикации.

Отмечается, что подросток ранее уже пыталась уйти из жизни. Тогда девочку успела спасти её мать, но затем женщину лишили родительских прав, а подростка отправили в психоневрологический диспансер. Спустя некоторое время матери вернули опекунство.

Читайте также:

В Волгограде спустя 20 дней нашли живой пропавшую мать двоих детей

На юге Сахалина обвал сопки заблокировал участок автодороги

В Италии ювелира приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство воров
#полиция
#подросток
#мать
Читайте нас в
В Италии ювелира приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство воров
05 декабря 2023, 04:16

Фото: iStock/StockByM

В Италии ювелира за убийство двух человек и покушение на ещё одного во время попытки ограбления магазина приговорили к 17 годам тюрьмы. Об этом сообщает ANSA.
По информации агентства, сторона обвинения просила для 68-летнего мужчины 14 лет заключения. 

Трое злоумышленников 28 апреля 2021 года проникли в магазин ювелирных украшений рядом с итальянским городом Кунео. Двоих хозяин магазина убил, третий получил ранения и скрылся, однако вскоре был задержан.

Читайте также:

В Волгограде спустя 20 дней нашли живой пропавшую мать двоих детей

Малазийку, которая продавала ядовитые кремы, арестовали

На юге Сахалина обвал сопки заблокировал участок автодороги
#магазин
#мужчины
#италия
#убийство
#воры
Читайте нас в
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
05 декабря 2023, 03:40

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

На Крымскому мосту временно перекрыто движение автотранспорта. Об этом сообщается в Телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в публикации.

К людям, которые в настоящее время находятся в зоне досмотра и на мосту обратились с просьбой сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников безопасности. ​В настоящее время причины остановки движения на Крымском ​мосту не уточняются.

Читайте также:

На юге Сахалина обвал сопки заблокировал участок автодороги

В Волгограде спустя 20 дней нашли живой пропавшую мать двоих детей

Спецборт МЧС доставил из Газы на родину ещё 120 эвакуируемых россиян
#движение
#крымский мост
#остановка
Читайте нас в
Достижения.рф