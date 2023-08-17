Машина с людьми упала с обрыва в реку в Дагестане, водитель утонул

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В Дагестане легковой автомобиль упал в горную реку. Его водитель утонул, а пассажиру удалось выбраться из машины, сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, водитель автомобиля увидел односельчанина и предложил подвезти его.
Проезжая по узкому участку дороги, машину начало заносить в сторону обрыва. В какой-то момент, заднее колесо автомобиля зависло над пропастью. Водитель авто пытался предпринять попытки для того, чтобы вернуть машину на дорогу, однако, автомобиль сорвался с обрыва и рухнул в реку.
Местные жители смогли достать автомобиль из реки, однако, в ней обнаружили уже тело погибшего мужчины. Пассажир авто госпитализирован.
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Проезжая по узкому участку дороги, машину начало заносить в сторону обрыва. В какой-то момент, заднее колесо автомобиля зависло над пропастью. Водитель авто пытался предпринять попытки для того, чтобы вернуть машину на дорогу, однако, автомобиль сорвался с обрыва и рухнул в реку.
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Анастасия Крестьянова