Машина с женщиной рухнула с многоуровневой парковки в московском ТЦ

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Автомобиль с женщиной внутри рухнул со второго этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра на западе Москвы.
На место инцидента прибыла скорая помощь, женщина с многочисленными травмами госпитализирована. В настоящее время причина, по которой автомобиль выпал со второго этажа многоуровневой парковки, не установлена. Правоохранительные органы проводят проверку.
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