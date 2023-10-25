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Машину военкома из Стерлитамака обрисовали крестом и надписью «груз 200», об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, инцидент произошёл 20 октября.
Врио начальника отделения подготовки и призыва на военную службу местного военкомата Максим Немченко обнаружил свою машину испорченной. На её корпусе неизвестные нарисовали крест и надпись «груз 200».
В настоящий момент полиция разыскивает вандалов, однако, пока безрезультатно. Во дворе, в котором стояла машина военкома, нет ни камеры, ни шлагбаума. Правоохранители просматривают камеры видеонаблюдения в соседних дворах, чтобы по ним попытаться вычислить исполнителей, а затем и заказчиков.
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Врио начальника отделения подготовки и призыва на военную службу местного военкомата Максим Немченко обнаружил свою машину испорченной. На её корпусе неизвестные нарисовали крест и надпись «груз 200».
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Евгения Парфентьева