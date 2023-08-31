Массажиста из районной больницы подозревают в домогательствах до школьников

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14-летняя клиентка массажиста рассказала, что он приставал к ней во время сеанса. Сейчас со школьницей работают психологи.
Ранее в Зеленограде престарелый педофил надругался над 11-летним мальчиком во время сеанса массажа. Он начал трогать ребёнка за интимные места и целовать. Мальчик сбежал от педофила и обо всём рассказал своему отцу.
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