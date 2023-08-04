Массовая драка мигрантов развернулась на детской площадке в Екатеринбурге

Фото: iStock/Andranik Hakobyan
Массовая драка мигрантов произошла прямо посреди детской площадки в Екатеринбурге, кадры происшествия публикует E1.RU.
По информации СМИ, инцидент произошел еще 1 августа. По оценкам некоторых очевидцев, в потасовке принимали участие от 30 до 40 человек. Проигравших в конце начали пинать ногами.
По словам полицейских, причины драки им неизвестны. Ни в скорую помощь, ни в правоохранительные органы в связи с этим инцидентом никто не обращался.
Однако, полицейские отметили, что обратили внимание на это происшествие и займутся им.
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По словам полицейских, причины драки им неизвестны. Ни в скорую помощь, ни в правоохранительные органы в связи с этим инцидентом никто не обращался.
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Евгения Парфентьева